Starkaste året hittills för SBB

Den starka kvartalsrapporten lyfter resultatet för 2018 och den finansiella ställningen stärks då belåningsgraden sänkts till 53 procent medan den justerade soliditeten höjts till 44 procent. Resultatet blev 691 miljoner kr efter skatt, vilket innebär 0,83 kr per aktie.

– Resultatet drivs framför allt av våra investeringar i renoveringar i både bostads- och samhällsfastigheter. Av beståndet är 65 procent samhällsfastigheter och 27 procent är bostadsfastigheter med hyreslägenheter i bra bostadsområden, säger Ilija Batljan.

Att resultatet är det bästa hittills syns även på utdelningen, som höjs med 150 procent, från 0,10 kr till 0,25 kr i år.

– Vi är en kassaflödes-maskin med lågrisktillgångar. Vi påverkas inte om konjunkturer går upp och ner, eller vad som händer i omvärlden, säger Ilija Batljan.

Kontraktslängderna avgörande

Lågrisktillgångarna består just av bostadsfastigheter med hyresrätter och samhällsfastigheter. Nyckeln till framgången ligger i samhällsfastigheternas kontraktslängder, enligt Ilija Batljan.

– Vi snittar ungefär på sju år med våra kontrakt, och med det är vi bland de bolag som har de längsta kontraktslängderna. Vi är en defensiv tillgång i en portfölj. Den organiska tillväxten via renoveringar är en stor värdedrivare och det skapar förutsägbarhet för substansvärdetillväxten, säger han.

Ökande intjäningsförmåga

Stark tillväxt är prioriterarad, men även att intjäningsförmågan ska fortsätta att öka. Just nu är den på 770 miljoner kr på rullande tolv månader.

En viktig faktor som tillkommer är utöver intjäningsförmågan de stora inflöden från försäljningar av byggrätter som redan gjorts, och där betalningen sker under 2019.

– Under 2018 har vi fått in 135 mkr i inflöde från försäljningar av byggrätter. Givet de stora försäljningar av byggrätter vi gjort under de senaste två åren skulle man kunna förvänta sig att vi under 2019 får in ytterligare mellan 300 och 650 miljoner kr, utöver resultatet.

Rekrytering framgångsfaktor

En ytterligare framgångsfaktor har varit förmågan att rekrytera erfarna medarbetare i branschen, enligt Batljan. Just nu består bolaget av 130 medarbetare, bland dem nyckelpersoner som hämtats bland annat från Rikshem, Hemfosa och också tidigare NCC.

SBB-aktien har som högst stått i 12,48 kr, men trots ett mycket starkt resultat backade aktien på börsen på onsdagen efter att rapporten presenterats.

– Aktien föll cirka 4 procent under onsdagen, inte för att rapporten är dålig utan för att aktien varit kraftigt upphaussad innan. Sedan bottennivåerna i december har den stigit med över 20 procent till tisdagen – och då är det inte konstigt med vinsthemtagningar även om allt verkar gå enligt plan i SBB, säger Magnus Alfredsson, börsreporter på Privata Affärer och som nära följt bolaget sedan starten.

Köpråd i Privata Affärer

Privata Affärerer har SBB både som köpråd och i den egna portföljen och Magnus Alfredsson har länge sett ljust på aktien.

I samband med kapitalmarknadsdagen i december presenterades SBB:s planer på att ytterligare öka fastighetsbeståndets värde, från 25 miljarder till 40 miljarder.

Då bedömde Magnus Alfredsson att efterfrågan på SBB:s aktier ökar under 2019 eftersom bolagets utsikter att flytta över från First North till Stockholmsbörsen är goda.