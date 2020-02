Sparekonomerna: Därför ska du inte drabbas av panik

Marknadsfrossan breder ut sig mitt i Stockholms sportlovsvecka. Nedgångarna har varit kraftiga på världens börser. Men det är viktigt att inte drabbas av panik, och att inte heller agera kortsiktigt om du sparar långsiktigt. Det skriver sparekonomen Maria Landeborn på Danske Banks nyhetsportal Nextconomy.

Kollegan på Nordnet, sparekonomen Frida Bratt, påminner i Nordnetbloggen om att börsen gått enormt bra både under fjolåret och i inledningen av 2019. ”Nu är dock årets uppgång utraderad, men med tanke på den fina avkastning vi har i ryggen finns förstås fallhöjd”, skriver hon.

”Förvånansvärt motståndskraftigt”

Maria Landeborn manar till att ha ett långt perspektiv och hon anser att det inte finns någon anledning att tro att börsen skadas på lång sikt.

”Historiskt har börsen gett en god avkastning på lång sikt trots finanskris, it-bubbla och tidigare virusutbrott”, skriver hon men med tillägget att coronaviruset kan sänka både tillväxten och börsen i närtid.

”Faktum är att marknaden så här långt har varit förvånansvärt motståndskraftig och sett mellan fingrarna med att hela kinesiska storstäder befinner sig i karantän och att fabriker håller stängt”, skriver hon.

”Hack i kurvan”

Frida Bratt funderar för sin del på om de senaste dagarnas nedgång är ett ”hack i kurvan”, eller början på en krasch. Ingen vet, men hon anser att man bör vara beredd på en period med bakslag, åtminstone tills vi har sett hur många förlorade kvartal som tillväxten och bolagen drabbas av. Coronavirusets utbredning har redan orsakat stora störningar i ekonomin och det får konsekvenser, även om det inte är självklart att det blir en total börskrasch på sikt.

”Ett perspektiv man skulle kunna anta är hur regeringar och centralbanker kommer att agera för att motverka de negativa konsekvenserna av corona. I dag gav Hongkong besked om att man delar ut så kallade helikopterpengar till befolkningen. Centralbanker i tillväxtländer har utrymme att agera med räntesänkningar, och kanske att det även får Fed att agera med fler sänkningar. Med dessa stimulanser skulle tappet kunna mildras, även om det förutsätter att produktion och konsumtion så sakteliga kommer igång igen”, skriver Frida Bratt.

”Sälj inte av fonderna”

Maria Landeborn råder spararna att inte sälja av fonder och aktier baserat på vad som händer just nu. Men den som har kapital på marknaden som behövs i närtid så ska det inte vara placerat på börsen, utan på ett sparkonto.

”Men har du en sparhorisont som sträcker sig över flera år är det bättre sitta lugnt i båten. Fortsätt månadsspara och gör inga överilade ingrepp i portföljen bara för att börsen skakar här och nu. Se också till att du har en portfölj med god riskspridning. Då minskar svängningarna när något händer på marknaden”, skriver Maria Landeborn.

Även Frida Bratt ger rådet ”rätt pengar på rätt plats”, det vill säga att den långsiktige bör undvika att gå in och ur marknaden, och att bara ha det långsiktiga sparandet på börsen.

”Satsa på att månadsspara, så att du per automatik köper in dig vid olika tidpunkter och kan dra nytta av att komma in på lägre nivåer”, skriver hon och ger rådet att sälja av kortsiktiga pengar, då buffertsparande, till exempel sparande till en resa inte bör finnas på börsen.

”Förstå vad du köper”

”Det kan alltid dyka upp svarta svanar, händelser som är svåra att förutsäga och som kan orsaka kursfall”, skriver hon.

Det är även viktigt att verkligen förstå vad du köper, till exempel vad hedgefonder är, om du funderar på att placera pengarna där. Hedgefonder har sinsemellan många olika strategier, och ofta är avgiften hög. Därför är det bättre att välja transparenta och enkla produkter med låg avgift, enligt Frida Bratt.

Ett annat tips är att bygga en ”krockkudde”. Korträntefonder som inte ger någon egentlig avkastning är transparenta och avgifterna är låga. De kan fungera som parkering i sparandet på medellång sikt, resonerar hon.

”Ett sätt att skapa inbyggd krockkudde på sikt är att satsa på högutdelande bolag, där utdelningen delvis kan väga upp för eventuella kursfall. Banker, telekom och fastigheter är klassiska högutdelare, även om jag skulle vara försiktig med den senare kategorin nu”, säger Frida Bratt.

”Företagsobligationsfonder, eller fonder som kombinerar statspapper och företagsobligationer, kan också vara en idé. Jag gillar Spiltans räntefonder”, säger hon.