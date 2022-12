Sparekonomen: Ta kontroll över ekonomin nästa år

Shoka Åhrmans tio tips för en bättre privatekonomi 2023

Sänk temperaturen

Genom att sänka värmen inomhus med en grad minskar energianvändningen för uppvärmning med ungefär 5 procent. För en barnfamilj i Stockholm (SE3) som förbrukar 20 000 kWh per år hade det motsvarat en minskning på 1760 kr per år och för en familj i Göteborg (SE4) med 2 099 kr per år.

För dig som bor i hus: Installera solceller och sälj elöverskottet

Vid årsskiftet införs höjd skattereduktion för installation av solceller från 15-20 procent. Genomsnittlig installationskostnad är 100 000 kr. För den genomsnittliga användaren motsvarar detta en ökad skattereduktion på 5 000 kr, från 15 000 till 20 000 kr. Genom att producera egen el från installerade solceller minskar kostnaden signifikant. Producerar man den mängd kWh som hushållet förbrukar, kan man undvika att köpa el helt. Beroende på storlek på villa och anläggning samt elförbrukning kan ett snitthushåll spara mellan 8 800 kr och 26 000 kr per år i elkostnader (exklusive installation av anläggningen). Genom att sälja överskottselen som din anläggning producerar kan du sälja den vidare och få en skattereduktion på 60 öre per såld kWh, maximalt 30 000 kWh per år. Man kan enbart få skattereduktion motsvarande den mängd el som hushållet själv förbrukar. Som privatperson är snittet 1,2 kr/kWh för såld överskottsel (inklusive skattereduktion). Om man producerar 20 000 kWh per år men endast använder 10 000 kWh, motsvarar det 12 000 kr per år i intäkter för såld överskottsel.

Förhandla bolåneräntan med banken

Det kan göra stora skillnader att jämföra olika banker inklusive ränteavdrag. Kostnadsskillnaden per år mellan högsta och lägsta bolåneräntan är att betala 17 807 eller 1 484 kr/år. Därför är det bra att kolla på bankernas genomsnittsräntor på jämförelsesajter. En god idé är att beväpna sig med några argument att använda i förhandlingen med din befintliga bank. Passa på att förhandla om hela din privatekonomi och samla era affärer hos banken.

Om möjligt ställ bilen och åk kollektivt

Spara pengar genom att köra mindre och i stället åka kollektivt. Här finns tusenlappar att spara beroende på var i landet du bor. En person i Luleå som minskar sin körsträcka per år från 1 000 till 250 kilometer, en minskning på 85 procent, och i stället väljer kollektivtrafik kan spara drygt 5 500 kr per år. För en person i Sundsvall däremot, skulle detta leda till en kostnadsökning på drygt 2 500 kr per år. En person i Stockholm sparar 1 075 kr per år på samma förändring.

Gör en hushållsbudget och se över onödig shopping

För att minska risken att hamna i ekonomiskt trångmål – och för att få bättre kontroll över dina utgifter kan det vara klokt att göra en budget, lägga in inkomster och utgifter i en ekonomisk kalkyl. De prisökningar som vi ser nu är inte övergående. Minska också onödig konsumtion och slentrianshopping av saker du egentligen inte behöver.

Hyr ut ditt fritidshus

Genom att hyra ut ditt fritidshus kan du tjäna pengar. Vid uthyrning av ett fritidshus får man ett schablonavdrag med 40 000 kr samt ytterligare avdrag med 20 procent av hyresintäkten. Det innebär att man skattefritt kan hyra ut sitt hus för 50 000 kr utan att betala någon skatt.

Skaffa en buffert och spara smartare – se över avgifter

Fortsätt att spara även om du har en sämre ekonomi och skaffa en buffert för oförutsedda utgifter. Se över avgifterna på de fonder du valt och välj en bank med låga courtage-avgifter för aktiehandel. Det kan också vara gynnsamt att samla pensionssparandet från olika arbetsgivare till ett pensionsbolag, för att få tydligare överblick över ditt långsiktiga sparande och en starkare känsla av kontroll.

Rensa ut, sälj gamla prylar och skapa ett mer minimalistiskt sätt att leva på

Gör dig av med sådant som ligger och samlar damm i förrådet eller garaget. Nätet vimlar idag av bra köp- och säljsajter som gärna tar emot både kläder och prylar. Här kan du också spara hundralappar när du fyller på med nytt.

Rensa bland abonnemangen

Utgifter för löpande abonnemang, elavtal och försäkringar kan bli riktiga slukhål för ekonomin. Storstäda bland dina avtal och se om du kan skippa några onödiga tjänster.

Packa lunchlådan

Om du äter lunch eller frukost ute på stan fem gånger i veckan kommer du att göra av med 20 000 kronor på ett år.