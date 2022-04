Spara tid och pengar med digitala underskrifter

I Danmark har man i flera år använt sig av digital inlämning av årsredovisningar, och 2019 signerades hela 60 procent av dessa via en digital tjänst framtagen av Penneo. Nu ser allt fler svenska bolag fördelarna med digitala signaturer, framför den ålderdomliga och tidskrävande processen det innebär att hantera fysiska signaturer.

– När man väl har kommit igång med det digitala är det 96 procent av våra kunder som fortsätter att använda tjänsten. Det handlar om att spara värdefull tid, som kan användas till något bättre än att vänta på att papper ska bli påskrivna, konstaterar Alexander Iordanidis, Key Account Manager på Penneo i Sverige.

Funkar med vanligt Bank-ID

I Penneos plattform kan man signera årsredovisningar, bokföringsrapporter, balansräkningar, juridiska dokument, styrelsebeslut och mycket annat. Allt sker med hjälp av vanligt digitalt Bank-ID.

– Det är faktiskt inte mer komplext än så, utan det är vanligt Bank-ID som används när man signerar dokumenten. I dagsläget har vi stöd för fem olika Bank-ID:n – svenskt, norskt, danskt, finskt och belgiskt – som alla finns integrerade i vår tjänst. Men vi utvecklar hela tiden produkten, och i takt med det integrerar vi fler länders Bank-ID:n, säger Alexander Iordanidis.

Fördelar med att använda Penneos system * Det är enkelt och säkert att signera

* Allt blir alltid signerat i rätt ordning

* Ni undviker problem med sen inlämning

* Hjälper er att framstå som en modern leverantör

* Sparar in massor av värdefull tid

Han berättar om en klient, Kvarnhuset Ekonomi, som ansvarar för tio stiftelsers årsredovisningar – vars styrelser består av exakt samma nio medlemmar. Vilket innebär att totalt tio årsredovisningar måste bli individuellt undertecknade av samma nio personer, utspridda över hela Sverige, plus revisorn som ansvarar för revisionsrapporten. Under pandemin insåg man att det var allt för riskabelt och tidskrävande att genomföra signering via postgång.

– Med vår funktion för ”signering på möte” kan alla underskrifter av dokument istället hanteras under ett pågående digitalt möte. Och med vårt anpassade signeringsflöde kan Kvarnhuset nu skicka alla tio årsrapporter till de nio mottagarna i en och samma transaktion, och styrelseledamöterna kan underteckna flera dokument på en gång. Med var sitt Bank-ID skriver styrelsen först under samtliga årsredovisningar, och därefter kan revisorn signera på samma sätt. Skulle man ha gjort detta på traditionellt sätt, men vanlig postgång, skulle det ha tagit åtminstone tre veckor. Nu kan allt göras under själva mötet.

Krypterade filer

Alla filer hanteras i krypterade PDF:r, vilket säkerställer att ingen kan ändra i ett dokument som redan är påskrivet.

– I systemet finns inbyggda automatiserade digitala processer, så man kan lätt sätta upp ett flöde för vilka som ska mottaga och signera ett dokument, och i vilken ordning det ska ske. Det är bara att mata in vem som har vilken roll, så hanterar systemet det automatiskt, vilket minimerar risken för mänskliga fel, samtidigt som man säkerställer att man följer alla de lagkrav som finns, avslutar Alexander Iordanidis.

Av: Penneo

Detta är en annons från Penneo och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.