Sommarens elpris det högsta någonsin

Det är elbolaget Bixia som noterar att spotpriset på den nordiska elbörsen snittat på 44 öre per kWh i juni, 55 öre i juli och enligt prognos hamnar det på cirka 63 öre i augusti. Enlig Bixia handlar det om rekord för både juli och augusti månad.

– Elpriset har aldrig tidigare varit så högt under sommarperioden om vi räknar juni till augusti som helhet. Om vi jämför med förra sommaren, där priset var det lägsta någonsin, blir kontrasterna naturligtvis mycket stora. Ifjol såg vi det blötaste och mildaste året någonsin, medan det har varit ett torrt år hittills med magasinsnivåer omkring 20 procentenheter lägre än ifjol. Lägg till det en pandemi och befarad lågkonjunktur med bränslepriser i botten och en marginalkostnad som gav kontinentala priser omkring 50 öre lägre per kWh än vad vi ser idag så har vi förklaringen till prisdifferensen i år mot ifjol, säger Johan Sigvardsson, analytiker på Bixia i ett pressmeddelande.

Samtidgt har priset södra Sverige varit ännu högre – i snitt 75 öre per kWh. En orsak till att priset varit så högt är enligt Bixia den förlängda revisionen av kärnkraftverket Ringhals 3, vilket har tvingat Svenska Kraftnät att begränsa överföringskapaciteten på flera håll. När även Ringhals 4 helt enligt plan är i revision tvingas elen ta nya vägar, skriver Bixia.

– Det är den enskilt största anledningen till att vårt sydligaste elområde kopplats mot andra och dyrare elområden andra sidan Östersjön där marginalkostnaden för fossila kraftslag styr elpriset. Låga lagernivåer på gas har fortsatt att driva upp bränslepriserna under sommaren och den kontinentala kraften är också på ovanligt höga nivåer, vilket då spiller över på Norden och främst SE4, säger Johan Sigvardsson.

De kommande månadernas utveckling på elmarknaden kommer enligt Bixia att styras av nederbörd, politik och konjunkturåterhämtningen.

– Deltavariantens spridning och eventuell driftsättning av gasledningen Nord Stream 2 kan få bränslepriserna att sjunka mot mer normala nivåer vilket i så fall kommer pressa prisbilden, säger Johan Sigvardsson.

Men även om priset nu är rekordhögt går det ofta att minska kostnaderna genom att byta till ett elbolag som är relativt billigt. För skillnaderna är stora mellan olika bolag. Enligt jämförelsetjänsten Compricer har det billigaste rörliga elavtalet i område SE4 (södra Sverige) just nu ett pris på 86,00 öre per kWh inklusive moms och skatt. Det dyraste ligger däremot på hela 145,92 öre/kWh. För ett hushåll som gör av med 10 000 kWh per år innebär det en skillnad på hela 6000 kr per år. Kort sagt: det kan löna sig att se över sitt elavtal.

