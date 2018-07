Société Générale spår fortsatt vinstfall för H&M

”Även efter två år av krympande vinst per aktie, förutspår vi ett 16-procentigt fall för vinsten per aktie i år och med 9 procent nästa år”, skriver Société Générale som enligt egen utsago ligger runt 12 procent under analytikernas snittprognoser.

Banken hänvisar bland annat till att rörelser i dollarn kommer att ge en negativ effekt om 0,7 procentenheter i bruttomarginalen under nästa räkenskapsår. Samtidigt, påpekar Société Générale, finns det inga bevis på att H&M kommer att lyckas vända trenden för den jämförbara försäljningen i sin ambition att rätta till tidigare sortiments- och kollektionsmisstag.

H&M-ledningen har haft ett mål om att resultatet skulle förbättras under 2018 i förhållande till 2017. Rörelsevinsten det första halvåret blev 7,2 miljarder kronor, att ställa mot 10,8 miljarder motsvarande period i fjol.

”Det har blivit tuffare att nå helårsmålet, men det är fortfarande ett halvår kvar, så vi får se”, sade vd Karl-Johan Persson rapportpresentationen i slutet av juni.

Société Générale konstaterar att H&M:s lagernivåer fortfarande är för höga och varnar för att den tillhörande sommarrean kommer sätta avtryck i bruttomarginalen i resultaträkningen för det tredje kvartalet.

Den franska banken har sänkt sina estimat för H&M:s nettovinst med 10 procent avseende 2018 och med 18 procent gällande nästa år. Som en konsekvens har värdet i bankens kassaflödesbaserade modell sjunkit och därför justeras riktkursen ned från 107 till 99 kronor.

Som Nyhetsbyrån Direkt tidigare rapporterat på tisdagen har Société Générale därmed, tillsammans med SEB, den lägsta riktkursen för H&M-aktien bland de cirka 30 banker och analyshus som finns med i Bloombergs sammanställning.

H&M-aktien hade vid 11-tiden backat 0,3 procent på tisdagen och noterades strax under 139 kronor.