Sur vecka på småbolagslistorna

Nasdaq First North 25 har sjunkit 2,5 procent hittills under veckan medan Carnegie Micro Cap Return Sweden hade backat 0,5 procent fram till torsdagens stängning. Stockholmsbörsen som helhet har däremot ökat 0,9 procent under veckan enligt SIX Return index.

Bland de 25 största bolagen på First North sticker cleantechbolaget Climeon ut med en uppgång på 13,4 procent hittills i veckan. Nettoomsättningen växte från 0,1 till 12,2 miljoner kronor medan orderingången ökade från 13,2 till hela 322 miljoner kronor.

Global Gaming har i veckan ingått ett flerårsavtal med Kambi som ska leverera sin premiumsportbokstjänst till marknader där Global Gaming har licenser. SvD Börsplus har rekommenderat köp av Global Gaming. Aktien har i veckan stigit 5,3 procent medan Kambi har klättrat 3,4 procent.

Bimobject som är verksamt inom digitala lösningar för byggindustrin har rekylerat ned 21 procent efter föregående veckas rejäla uppgång. Det har även gått svagt för spelutvecklaren Stillfront som har tappat 12 procent efter att ha redovisat lägre vinst.

Framtiden för så kallad Augmented Reality-teknik, förstärkt verklighet, var i fokus vid ett seminarium anordnat av Aktiespararna i måndags. Utöver branschspaning och paneldebatt hölls även presentationer av tre listade svenska AR-orienterade företag: Bublar, Crunchfish och Xmreality.

Bolagen målade överlag upp en ljus bild av AR-framtiden, samtidigt som utvecklingen hittills har varit långsammare än vad som hade förväntats.

Spelutvecklingsbolaget Bublars storägare Need Invest har köpt drygt 260.000 aktier i bolaget vars aktie har stigit 56 procent hittills under veckan på NGM Nordic MTF.

Bland bolagen på Spotlight Stock Market har bioteknikbolaget WNT Research genomfört stora förändringar kring hur bolaget ska gå vidare med studierna för läkemedelskandidaten Foxy-5, ett cancerpreparat, sade vd Peter Morsing i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt. Aktien har stigit 21 procent hittills i veckan.

Verkstadskoncernen Amnode börjar se effekt av de nya projekt och försäljningen till den globala fordonsindustrin, vilket gjorde att bolaget kunde visa positivt ebitda-resultat för det första halvåret. Aktien har avancerat 25 procent.

Aptahem meddelade att bolagets pågående pre-kliniska toxikologiska utvecklingsprogram rörande Apta-1 mot sepsis försenas i väntan på tillverkning av mer av substansen. Aktien har tappat 15 procent sedan i måndags.

IT-bolaget 24Seven Office redovisade en tillväxt på 30 procent i årstakt och en stigande rörelsemarginal. Aktien har lyft 11,8 procent hittills i veckan.

Drönarbolaget Fastout redovisade en mindre förlust. Bolaget har dock många fastighetsmäklare som kunder och är därför påverkat av den betydligt inbromsande bostadsmarknaden i Sverige. Aktien har ökat 16 procent hittills i veckan.

Teknikbolaget Touchtech, som tillhandahåller lösningar till detaljhandeln, redovisade minskad omsättning och ökad förlust. Aktien har backat 26 procent hittills i veckan.

Den digitala marknadsföringsbyrån Ayima, som är på väg från Spotlight till First North, meddelade vissa finansiella detaljer kring förvärvet av brittiska Leapthree som meddelades i juli och det avsiktsavtal om köp av ett annat brittiskt bolag som meddelades nu i veckan. Aktien avancerade 10 procent.

Nanoteknikbolaget Prebona redovisade en något ökat förlust och flaggade för ett eventuellt behov av en kapitalanskaffning för en mer offensiv strategi. Aktien har sjunkit 15 procent hittills i veckan.

Upplevelsebolaget Bodyflight redovisade en kvartalsförlust på 1,1 miljoner kronor, tyngt av vissa engångsposter. Sommarens fantastiska väder har inneburit bra förhållanden för fallskärmshoppning och andra utomhusaktiviteter, snarare än de inomhusaktiviteter som Bodyflight saluför.

”Vi går in i en period som gynnar inomhusaktiviteter, försäljningen tilltar och bokningsläget inför hösten ser bra ut”, uppgav Bodyflight-chefen.