Slack höjer ribban – ska ta in 197 miljoner dollar

Slack, som väntas bli nästa techbolag att gå till börsen under 2019, uppgav i april att bolaget siktade på att ta in 100 miljoner dollar. Nu höjs ribban till nära 200 miljoner dollar, framgår av listningsprospekt som lämnats in till amerikanska finansinspektionen SEC.

De bolag i techsektorn som gått till börsen hittills i år; bland annat Uber, Lyft och Pinterest, har haft varierande framgång. Olikt samtliga dessa börslistningar kommer Slack att genomföra en så kallad direktlistning, något som även svenska Spotify gjorde i fjol. Förfarandet innebär att det är marknaden, inte investmentbankirer, som bestämmer värdet på aktierna.

Den senaste i raden av techaktier kommer gå under ticker-symbolen WORK – för att symbolisera Slacks främsta användningsområdet som en chattjänst för medarbetarkommunikation.