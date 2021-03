Författaren: Mentala verktyg för att överlista aktiemarknaden

Beställ boken i Privata Affärers bokhandel: Du som läser Privata Affärer kan köpa boken "Mer börspsykologi" till ett förmånligt pris i vår bokhandel. Klicka här för att beställa.

Cristofer Andersson säger själv att titeln ”Mer börspsykologi” är ”tråkig”, men han ansåg att det fanns behov av en uppföljare, inte minst eftersom ”vi människor har en tendens att försvåra allting”.

– Det behövs inget fancy namn på boken. Det viktigaste är att hålla innehållet så enkelt som möjligt. Min nisch är att förklara svåra saker på ett enkelt sätt. Jag skriver om vardagsliv och börshandel, säger Cristofer Andersson.

Han har, kan man säga, applicerat börslegendaren Charlie Mungers devis: Take a simple question and take it seriously.

Som Cristofer Andersson beskrev redan i första boken, har han ”gjort en personlig resa”, vilket är en viktig faktor i förklaringen till hans börsböcker.

”Ta kontroll över hjärnan”

Som ung satsade han allt på fotboll, men skadades. När han senare började på gymnasiet 2002, hade han en terapikontakt med en psykolog. Men successivt insåg Cristofer att han måste göra jobbet själv.

– Jag måste ta kontroll över hjärnan och hur jag förhåller mig till tankar och känslor. Där började resan, och jag har ett genuint intresse sedan 2002. Jag vill utveckla mig själv, och i dag är jag trygg, som lärare. Jag vill hjälpa andra att utvecklas, med samma kunskap som jag själv har i dag.

Cristofer Andersson undervisar i dag i svenska och historia på ett gymnasium i Motala.

Parallellt lägger han ”enormt mycket tid på att läsa om dagarna”.

– Vissa kanske ser mig som asocial, men det är ett val jag har gjort. Andra går på gymmet, jag läser. Det är viktigt att ha balans och att hela tiden utvecklas. Därför är det viktigt att läsa och reflektera.

Fristående del

Han anser att kunskap som appliceras på någonting i verkligheten och därmed används är att likställa med makt, men det gäller dock inte kunskapen i sig.

– Vad ska du med information och kunskap till om du inte använder det, säger han som förklaring.

Den nya boken är en fristående uppföljare till den första.

– I den beskriver jag en del om det ”snabba och långsamma tänkandet”, och det upprepas i den nya boken, men är mer övergripande än i ettan. Det är en djupare fortsättning och boken är också både djupare och längre.

Cristofer Andersson är i sig en liten uppslagsbok när det gäller historiska och bevingade citat. ”Att veta när man vet något och att veta när man inte vet något – det är kunskap”, är ett citat från Konfucius, 500 år före Kristus, skriver han om i nya boken.

I boken skriver han bland annat om ”aktivitets-bias”, att vi alltid lockas av att agera. Det kommer nyheter och vi får en instinktiv känsla av att vi måste agera. Varför? Det går tillbaka till flocken på savannen där alla bidrog med någonting. Det var viktigt att visa agerande, menar han.

”Att avvakta är att agera”

– Om börsen går ner 10 procent i dag och du har investerat i en fond blir du nervös, varför gör inte fondförvaltaren någonting? Men att avvakta är också att agera, säger han.

Warren Buffett säger en hel del kloka saker, anser Cristofer Andersson, som också samlat på sig ett antal Buffett-citat. Ett som han gärna återkommer till är ”Wall Street makes money on activity, you make your money on inactivity.”

– Vi bedömer alltid efter agerandet. Fotbollsmålvakten som slänger sig precis före straffen skjuts visar på agerande. Men är det verkligen alltid bra att agera? Vad säger att skytten inte skjuter straffen mitt i målet?

För målvakten hade det då varit bättre att inte agera. På samma sätt går det att fundera över hur du placerar på börsen, menar Cristofer Andersson.

– De som inte gjorde någonting under coronafallet på börsen för ett år sedan är vinnare i dag. Det var ett klokt val att vara inaktiv då, säger han och stödjer sig på ytterligare ett Buffett-citat, vars andemening är att investerare tjänar på inaktivitet och småsparare förlorar på aktivitet.

Bokens budskap

Den andra bokens budskap till läsarna är att investera i sig själva.

– Läs, reflektera, och skriv. Repetera. Det kommer att leda till att det även blir en plusutveckling i din portfölj. Var ödmjuk, till dig själv och dina tillkortakommanden, men även till marknaden och alla andra aktörer, säger han.

På frågan om Cristofer har en ny, tredje bok, på gång svarar författaren med en motfråga:

– Vad är det som de flesta vd:ar brukar säga? ’’Ingen kommentar’’.

Men i så fall blir det inte psykologi, utan ett bredare koncept, låter han oss veta.

Not: Boken finns att beställa i Privata Affärer bokhandel.