SKF ökar vinsten

Kullagerbolaget SKF redovisar ett resultat före skatt på 2.344 miljoner kronor för tredje kvartalet 2018.

Ett genomsnitt av 18 analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, var ett resultat före skatt på 2.389 miljoner kronor.

SKF:s försäljning var 21.341 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 21.009 miljoner kronor.

Rörelseresultatet uppgick till 2.597 miljoner kronor. Här var snittestimatet 2.613 miljoner kronor.

”Tredje kvartalet utvecklades som väntat med fortsatt tillväxt både inom industri- och fordonsverksamheten. Försäljningen ökade organiskt med 7 procent och uppgick till 21,3 miljarder kronor. Rörelseresultatet var 2,6 miljarder kronor, 0,6 miljarder högre än förra året och det högsta rörelseresultat vi någonsin har haft under ett tredje kvartal”, skriver vd Alrik Danielson i rapporten.

Spår högre efterfrågan från industrin

KF spår att efterfrågan på bolagets produkter och tjänster under det fjärde kvartalet 2018 kommer att vara något högre för koncernen jämfört med samma kvartal 2017.

Det framgår av kvartalsrapporten för årets tredje kvartal.

Efterfrågan väntas bli högre för divisionen Industri och något lägre för divisionen Fordon.

Geografiskt förväntas efterfrågan bli avsevärt högre i Nordamerika, högre i Asien, relativt oförändrad i Europa och något högre i Latinamerika.

Sedan delårsrapporten för det första kvartalet presenterar SKF inte någon sekventiell marknadsutsikt, alltså ingen marknadsutsikt i jämförelse med närmast föregående kvartal.

Valutapåverkan på rörelseresultatet förväntas att bli relativt oförändrad i det fjärde kvartalet i förhållande till fjärde kvartalet 2017.

Stigande aktiekurs kom av sig

SKF:s aktie har handlats på plus under hela torsdagen inför rapporten. Men när rapporten väl offentliggjordes fick uppgången rejäl fart och tio minuter efter rapportsläppet handlades aktien upp 5 procent. Men senare föll kursen ner klart under nollstrecket.