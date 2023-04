Skatteverket: Rekordstor återbäring i april

Pengarna kommer att betalas ut 5-6 april, det vill säga onsdag och torsdag den här veckan. Den totala skatteåterbäringen i april landar på drygt 27 miljarder kronor i år, vilket är en rekordstor summa och 5 miljarder mer än förra året, enligt Skatteverket som tillägger att tre miljoner svenskar kommer att dela på återbäringen.

För att få skatteåterbäringen redan nu krävs det att deklarationen godkändes digitalt utan ändringar eller tillägg senast den 30 mars. Dessutom måste ett bankkonto vara anmält hos Skatteverket.

Den som missat att anmäla ett konto har fortfarande chansen att åtgärda det.

”Enklast är att göra det på vår webbplats, där finns bra vägledning”, säger Athina Karapanagiotidou, sektionschef på Skatteverket, i en kommentar.

När kontot är anmält tar det ungefär en vecka att få pengarna utbetalda dit, enligt myndigheten.

Det finns personer som ska få tillbaka på skatten och har anmält ett konto, men ändå inte får någon utbetalning. Anledningen till det kan vara att personen har skulder hos Kronofogden eller att återbäringen är lägre än 100 kr. I de sistnämnda fallen blir pengarna kvar på skattekontot.

”Vi vill också passa på att varna för bedragare som tyvärr alltid är i farten när skatteåterbäringen kommer”, kommenterar Skatteverkets sektionschef Alem Resulovic.

Det gäller att vara vaksam på blufförsök per mejl eller sms och inte klicka på okända länkar eller logga in på sin bank på uppmaning av någon annan, enligt Skatteverket som understryker att man aldrig efterfrågar kontouppgifter via telefon, mejl eller sms.

Personer som ska få återbäring, men gjort ändringar, tillägg, deklarerat på papper eller efter den 30 mars, kommer att få pengarna i början av juni. Den sista dagen att deklarera är den 2 maj.