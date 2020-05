Skandia: Sex av tio tror på fallande bopriser

”Att vi ser en pessimism kring prisutvecklingen är väntat och vi har redan sett tecken på fallande priser. Att människor inte är mer pessimistiska är överraskande. Hur mycket priserna faller beror i stor utsträckning på hur djup och utdragen lågkonjunkturen blir. Det finns en betydande psykologisk effekt och tror många på fallande priser så kan det bli självuppfyllande”, säger Johanna Cerwall, vd på Skandias bank, i en kommentar.

I undersökningen räknar 62 procent med att bostadspriserna kommer att gå ned till följd av coronakrisen. 17 procent tror att det inte blir någon skillnad och 4 procent på stigande priser.

Skandia menar att låga räntor under lång tid framöver och en underliggande bostadsbrist innebär det ett visst skydd mot stora prisfall.

”Stora prisnedgångar är naturligtvis inte bra för samhällsekonomisk stabilitet och därför vore det bra om prisnedgångarna inte blir alltför kraftiga. Dessutom riskerar stora nedgångar att låsa in bostadsägare då de inte kan sälja eller till ett pris som inte täcker skulden, vilket vi såg under nittiotalskrisen. Däremot kan unga som ska ta sig in på bostadsmarknaden dra fördel av sjunkande priser för att få råd med sin första lägenhet”, säger Johanna Cerwall.