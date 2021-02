Skalbara affärsmodellen gör AR-bolaget till vinnare

XMReality är det svenska företaget som tidigt såg potential i Augmented Reality och nu är världsledande inom vägledning på distans, Remote Guidance. När företaget summerar fjolåret kan de visa upp flera starka resultat. Under 2020 har XMReality nästan dubblerat orderingången, nettoomsättningen samt de årliga återkommande intäkterna.

– För oss har 2020 har varit ett mycket bra år. Också ett förändringens år och ett bevis för hur kraftfullt ett bra visions- och strategiarbete är för en positiv förflyttning av ett bolag. Givetvis har vi haft marknaden med oss och ett accelererat behov av Remote Guidance som en konsekvens av de reserestriktioner vi nu levt med under merparten av 2020, säger Jörgen Remmelg, vd för XMReality.

”Uppsvinget är inte temporärt”

XMReality säljer sin mjukvara på abonnemang (SaaS). Mjukvaran underlättar servicearbete på distans för företag inom vitt skilda branscher genom videosamtal förstärkt med Augmented Reality. XMReality befinner sig på en marknad med stark underliggande tillväxt då Augmented Reality för industriella företag beräknas växa årligen med cirka 50 procent fram till 2025.

Erik Penser Bank publicerade nyligen en analys som pekar på att XMReality till skillnad från många SaaS-bolag inte har en ansträngd värdering. Dessutom görs bedömningen att uppsvinget på AR-marknaden som skett under pandemiåret inte är temporärt, utan att pandemin snarare har ökat mognadstakten för en marknad som är här för att stanna.

”XMRealitys marknad växer kraftigt och covid-19 har agerat som en katalysator för branschen. Vi ser bolaget som väl positionerat för att kapitalisera på sektorns snabba tillväxt”, står det i den aktuella analysen.

Affärsmodellens skalbarhet ett vinnande koncept

Redan under 2020 har XMReality gjort just detta. En tydlig trend under året har varit att flera globala företag har hållit konkurrensupphandlingar inom Remote Guidance-segmentet. Dessa har XMReality deltagit i, och i de flesta fall även vunnit. En annan nyckel till framgång har varit affärsmodellens skalbarhet, som även lyfts fram i Penseranalysen som ett av bolagets främsta verktyg för att växa snabbt och lönsamt.

– Nettoomsättningsökningen på årsbasis var 74 procent med en motsvarande kostnadsökning om sju procent, vilket är fantastiskt. Själva grunddefinitionen på skalbarhet, eller ”synergier”, är naturligtvis en stor tillväxt av top-line med en förhållandevis liten kostnadsökning, säger Jörgen Remmelg och tillägger:

– Att därutöver uppnå en ARR-tillväxt om 117 procent under tolv månader är få förunnat, och jag ger oss en stadig klapp på axeln för detta.

Läs XMRealitys bokslutskommuniké här.

Fakta om XMReality

XMReality utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet (Augmented Reality). I dag används företagets mjukvara i 60 olika länder och XMReality har kontor både i Linköping och USA med sammanlagt 30 anställda.

