Sju av tio skogsägare tror på ökade fastighetspriser

Fler skogsägare än tidigare tror på stigande fastighetspriser vilket dels kan kopplas till begränsad tillgång på mark, dels till oron i omvärlden som gör att intresset för stabila placeringar ökar.

Det är stora geografiska skillnader på hur mycket skog det går att köpa vid en investering på 3 miljoner kr. Den summan ger i genomsnitt 26 hektar i södra Sverige, vilket ska jämföras med hela 100 hektar i norr.

Många sparar skogen inför ägarskifte

– I årets undersökning ser vi tydligt att de som redan har skog fortsätter att investera och öka sina arealer. Under de kommande fem åren beräknas skogsmark för 120 miljarder att byta ägare. Många skogsägare svarar att de sparar skogen inför ett framtida ägarskifte, säger Per Skargren, segmentschef Skog och Lantbruk, Ludvig & Co.

Skogsägarnas syn på timmerpriserna är också mer positiv än i fjol och 44 procent tror på stigande priser de närmaste åren jämfört med 30 procent förra året.

I årets undersökning har äganderätten visat sig vara det största orosmolnet för skogsägarna. Många befarar att framtida begränsningar av äganderätten ska försvåra för dem som skogsägare. Mest oroliga är skogsägare i Svealand och ägare av mindre skogsfastigheter.

Liten pandemipåverkan

– Det är första gången som äganderätten är det som oroar skogsägarna mest. Oavsett syfte med att äga skog vill man så klart ha tydliga förutsättningar. Låt oss tro att Skogsutredningen som presenteras nästa vecka kan bringa klarhet om äganderätten och hur den kan förenas med det viktiga arbetet med naturvärden och biologisk mångfald, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank.

Pandemin har hittills påverkat den svenska skogsindustrin mindre än befarat. Flera massa- och pappersbruk hade redan före pandemin ställt om produktionen från tidningspapper till förpackningsmaterial.

Skogsbarometern är en årlig rapport från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna där 750 slumpvist utvalda enskilda skogsägare intervjuas om sin syn på det aktuella ekonomiska läget inom skogsbruket och om sina förväntningar på konjunkturen. Intervjuerna gjordes av Kantar Sifo i september 2020.