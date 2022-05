Signera årsredovisningen digitalt: Här är fördelarna

Så här säger lagen

Årsredovisningslagen föreskriver: ”Om årsredovisningen upprättas i elektronisk form, ska den undertecknas med en sådan avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014”. Penneos digitala signaturer är lika giltiga och bindande som handskrivna signaturer och uppfyller kraven i EU:s eIDAS-förordning för avancerade elektroniska signaturer.

Årsredovisningar, revisionsberättelser, kallelser till bolagsstämman och protokollet från bolagsstämman kan alla undertecknas digitalt. De enda handlingar som behöver undertecknas manuellt är bekräftelseintyg och anmälningar, som måste lämnas in till Bolagsverket i original. Efter att ha undertecknat årsredovisningen digitalt har du därför två alternativ för inlämningen:

1. Skriv ut den digitalt undertecknade årsredovisningen, bifoga den till de originalhändigt undertecknade bekräftelseintygen och anmälningarna och skicka alla dokument per post till företagsregistret, eller:

2. Be styrelseledamoten eller vd:n att underteckna alla dokument elektroniskt genom en godkänd programvara via företagsregistreringskontorets e-tjänst; de loggar in med sitt BankID för att lämna in årsredovisningen och granska, underteckna och lämna in bekräftelsecertifikatet.