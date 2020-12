Hernhag: Sex aktier i en portfölj för 2021

Patric: Hej! ”Hernhags Portfölj 2020” som du rekommenderade för snart ett år sedan har gått upp 70 procent. Hur ser Portfölj 2021 ut?

Marcus: Hej! Oj, det var mycket. En blandad kompott för 2021 blir tråkiga Telia som bas, för här borde kursen kunna återhämta sig under det kommande året. Lägg till Cibus, som är månadsutdelande fastighetsaktie. Mer offensiv med finska Neste, som gör förnyelsebara drivmedel. Den riktigt offensive placeraren lägger till Embracer, Stillfront och Evolution Gaming också. Kursvinnare som skulle kunna fortsätta upp om inget förändras i börsläget.

Marie: Sista sekundentips, tack!!! Aktier i julklappssäcken på tio års sikt, vilken/vilka blir det tycker du?

Marcus: En favorit på tio års sikt är Cellavision, på grund av deras stora marknadsandel när det gäller digitalisering av blodtester. Svängig efterfrågan och alltid dyr aktie, men på tio års sikt är det en bra klapp från jultomten.

Mathias : God förmiddag! Jag har en fråga om en investeringsstrategi jag kanske funderar över. Idag la SBB bud på Offentliga Hus och att detta gjort att Offentliga Hus i talande stund stigit 20 procent. Min fråga gäller, vad tror du om att försöka leta upp SBB:s nästa uppköpskandidat? För flera uppköp är väl att vänta, känns det som. Vad tror du till exempel om Nischer Properties, som utvecklar konceptboende i storstäder och universitetsstäder. Fortsatt bostadsbrist, både lägenheter i stort och framför allt studentbostäder? Kan inte detta vara ett investeringsobjekt för SBB? Har du några tankar kring detta eller andra möjliga uppköpskandidater för SBB? Marcus: Hej! Små men bra fastighetsbolag kan vara en del av investeringssstrategin. Då ska det vara för att det är bra bolag och att chansen till bud från SBB endast ska vara en bonus. Att enbart leta uppköpskandidater och ha det som kriterium nummer ett är mer vanskligt.

Joakim: Hej, bör jag sälja Offentliga Hus över börsen nu eller vänta på budet från SBB om några veckor?

Marcus: Hej! Just nu ser det inte ut att spela så stor roll. D-aktien som används som en del av betalningsmedlen kommer nog inte att röra sig så mycket att budnivån förändras. Lite oklart också om budet på resten av Offentliga Hus bli lika som detta med 70 procent kontanter och resten D-aktier. Så länge värdet är minst lika högt kan det bli annan finansiering. Gillar du båda bolagen långsiktigt kan du avvakta, annars ta hem vinsten.

ERA: Hej Magnus. Varför faller kursen på Swedish Match?

Marcus: Hej! Vissa spekulerar i att det är den starka kronan och därmed svagare dollarn som pressat en tid. Efter kursuppgången från sommaren 2019 tycker jag inte det är konstigt med en paus nu och lite vinsthemtagningar.

Gunbro: Vad tror du om bitcoins utveckling 2021? Ras eller raket?

Marcus: Läget är binärt i bitcoin. Då ingen kan räkna på värdet i framtiden på det vis man kan med aktier kan bitcoin lika gärna mångfaldigas som rasa 90 procent. Bra för spekulanter.

Henrik: Vad anser du om den multipelexplosion som skett på börsen och skickat värderingarna skyhögt? Tittar främst till exempel då på Nibe, Hexagon, Systemair, Beijer Ref, Addtech och Garo där värderingarna ligger på ett p/e mellan 40-60. Dags att skala av innehaven?

Marcus: Sitter du med stora vinster tycker jag du kan göra det. Sälj exempelvis 5-10 procent av aktierna, i alla fall om du har andra mer lockande alternativ. Riktigt bra framtidsbolag tycker jag inte vi ska sälja av helt utan alltid behålla en del i. Det finns mycket bränsle för aktierna du nämner att stiga vidare på om konjunkturen börjar ta sig under 2021.

Pierre: Hej Marcus, hur agerar du gällande preffar och D-aktier då räntan en dag höjs? Ligger du kvar eller säljer du av allt?

Marcus: Hej! Om räntorna börjar stiga långsiktigt kommer det ta ett tag innan man märker att det inte bara är en tillfällig uppgång ett år. Att inte återinvestera utdelningarna är ett första steg. Att sälja en del vore ett efterföljande steg. Sista steget vore att sälja allt, men då är nog kurserna redan pressade tyvärr.

Saerdna: Vad tror du om Stillfront efter de senaste förvärven?

Marcus: Jag gillar Stillfront som tillväxtbolag och förvärvsmaskin. Förr eller senare borde ett förvärv vara dåligt, men hittills har det gått bra i det stora hela för Stillfront och de andra förvärvarna i sektorn. Aktien passar som en tillväxtaktie av det mindre slaget i portföljen, efter de här uppgångarna kanske några få procent max. Jag skulle inte våga gå in med mycket kapital på en gång.

KS: Hej Marcus! Min största post är Xact Norden Högutdelande. Men den zaggar på och lyfter inte. Vad beror det på? Ska jag sälja en del och satsa på något liknande? Hur ser du på saken?

Marcus: Hej! Jag behåller mina fondandelar, men ökar inte. Olika år går olika sorters aktier bra. Trygga utdelare har haft det tyngre under en längre tid nu, men av riskspridningsskäl ska passiva investerare inte överge den här sortens placeringar. Fundera möjligen på att vikta ned lite och satsa på någon tillväxtfond med lite mindre bolag istället. De största tech-jättarna känns det lite sent att hoppa på tåget i.

Karin: Hej! Ligger sedan en längre tid minus på mina Klövern Pref. Hur länge ska jag behöva vänta på att hamna på plus tro… Finns annan pref som ger bättre möjligheter?

Marcus: Hej! Klövern Pref tror jag kommer att pendla i kurs mellan 270 kr och 360 kr under många år framöver. Om aktien har ett tråkigt år, so what? Det här kommer aldrig att bli en kursvinnare i längden för det blir aldrig preffar för att utdelningen är oförändrad. Jag tror direktavkastningen kommer att utgöra hela avkastningen framöver och jämfört med den rätt låga risken är det ändå bra.

Christian: Hej! Tror du att XACT Norden Högutdelande ETF kan komma att sänka utdelningen, då dess underliggande bolag inte delat ut så mycket som planerat innevarande år? Fonden har ju som ambition att dela ut 4 procent av sitt värde årligen.

Marcus: Hej! De kan sänka lite grann, men gör de inte det så sjunker NAV-kursen lite mer istället. Motsvarande som med bolag där aktieutdelningar sänker det egna kapitalet. Vi får se vilka aktier som blir kvar i XACT Högutdelande efter året också. Fonden finns för att dela ut kapital så jag hoppas de fortsätter ligga på de 4 procent de sagt att de siktar mot.

William: God förmiddag. Vad tror du om Sernekes fortsatta utveckling efter Selin och Balders ingång i bolaget och Karlatornet? Och vad tror du var anledningen till det ordentliga raset till följd av pressreleasen igår?

Marcus: Hej! Det ser ut att kunna bli en mycket bra affär för Balder om allt går vägen, vilket innebär en sämre affär för Serneke. Fördelen för dem är att de överlever och kan genomföra bygget av Karlatornet. Långsiktigt har det därför ljusnat för Serneke, men jag tar hellre rygg på Balder om jag skulle välja mellan aktierna.

MVH Pierre: Hej Marcus, Du rekommenderar ibland ”Hitta Din aktiestrategi”. Min strategi är att följa några rådgivare. Privata Affärer, Affärsvärlden samt ytterligare någon. Ofta köpråd men sällan säljråd. Nu sitter jag med 98 olika aktier i min portfölj. Är det rimligt?

Marcus: Hej! Det känns som för många aktier för de flesta placerare. Jag är själv ofta mer intresserad av säljråd än köpråd för de är ovanligare och ofta rätt genomarbetade. 98 aktier är mycket. Jag står fast vid mitt råd att du ska hitta din strategi, men varför inte utifrån de råd som du följer? Men sätt en maxgräns för antalet innehav i portföljen. 30, 50 eller nåt.

Peter: Hej, Tin Ny Teknik & Handelsbanken Ny Energi som enda innehav. Räcker det?

Marcus: Hej, det blir säkert bra långsiktig avkastning, men bredda gärna med något inom hälsovård och småbolag eller varför inte en fond med reala tillgångar.

Lars Bengtsson: Hej, läge för köp i Akelius D och Klövern Pref på dessa nivåer samt köpa vid lägre kurser när inflationen stiger?

Marcus: Hej, jag tycker det är rätt bra nivåer att börja köpa på.

Pensionär: Hej Marcus, Sinch känns högt värderad. Undrar om det finns potential i aktien så att man kan gå in och satsa lite? Jag vet att Sinch varit din favorit. Är det fortfarande?

Marcus: Hej! Ja, det är det. Bolaget är en favorit. Aktien är dyr på årets vinst, men framöver väntar bättre resultat när förvärven biter. Aktien har en positivt trend och jag utgår från att den fortsätter även om det blir rekyler ned ibland.

Frida: Hej Marcus, har funderat på att spara i Xact Högutdelande, är det rätt läge att köpa nu? Eller bör man vänta till våren? Samt, vad tror du om Doro och Raysearch, något att ha i portföljen?

Marcus: Hej! Ser ingen stor skillnad på att köpa den fonden nu eller i vår, båda lägena är nog ganska lagom. Pressade kurser i några av innehaven, men inga stora succébolag heller. Raysearch borde ha kommit igång för länge sedan, jag vet inte varför de inte går bättre. Kursen toppade 2017, så det känns inte bråttom att köpa, kanske. Doro är en okej chansaktie.

Moderator: Det här var den sista chatten med Marcus Hernhag före jul- och nyårshelgerna. Marcus är tillbaka i chatten fredagen den 8 januari, klockan 10 som vanligt.