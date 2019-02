Securitas höjer utdelningen

Läs även: Securitas vinstvarnar

Försäljningen uppgick till 26.824 miljoner kr. Analytikerna hade räknat med en försäljning på 26.566 miljoner kr.

Utdelningen föreslås bli 4,40 kr per aktie (4,00), att jämföra med förväntade 4,47 kr.

Securitas har förlorat ett betydande flygplatskontrakt i Frankrike med total årlig försäljning på 22 miljoner euro som beräknas avslutas den 1 april 2019. Det framgår av bokslutskommunikén.

Ovanstående ingår i affärssegment Security Services Europe vars organiska försäljningstillväxt under fjärde kvartalet 2018 uppgick till 3 procent. Det var lägre än Infront Datas snittestimat på 3,9 procent och lägre än de 4 procent som Securitas rapporterade för det fjärde kvartalet 2017.

”Den organiska försäljningstillväxten drevs av positiv portföljsutveckling i många länder, men var i viss utsträckning negativt påverkad av lägre flyktingrelaterad försäljning”, skriver bolaget i sin bokslutsrapport.

Försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet representerade 23 procent (22) av total försäljning i affärssegmentet under det fjärde kvartalet 2018.

Rörelsemarginalen var 6,3 procent (6,1), en förbättring som framförallt är hänförlig till hävstångseffekt på den starka försäljningen, kombinerat med förbättrad kostnadskontroll, skriver Securitas.

Här låg Infront Datas snittestimat på 6,0 procent.

”Kostnadsbesparingsprogrammet som initierades under det tredje kvartalet utvecklas enligt plan. Besparingarna började märkas under det fjärde kvartalet men kommer framförallt att realiseras under 2019”, skriver Securitas.

Securitas påpekar att Frankrike tyngde rörelsemarginalen ”på grund av vissa regulatoriska förändringar och viss operationell ineffektivitet”.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.