SEB tvärvänder om Magnolia Bostad

”Vi tror att många av de 19 starter som Magnolia hade planerat till 2018 försenas till 2019 och att det riskerar att skapa en dominoeffekt med förseningar under 2019 och 2020”, skriver banken i analysen.

De 19 projekten som förväntades startas i samband med halvårsrapporten består tillsammans av 2.262 lägenheter.

”Under det första halvåret sålde Magnolia sex projekt eller 1.045 lägenheter, men under det tredje kvartalet har Magnolia ännu inte annonserat någon försäljning. Det finns således en press på Magnolia att öka aktiviteten dramatiskt under det fjärde kvartalet 2018. Av de 19 projekten har det bara annonserats en köpare i fyra fall och endast ett har både en köpare och entreprenör utsedd”, skriver SEB vidare.

Sammantaget har inget av de 19 projekten en köpare, entreprenör samt plangodkännande på plats. Därför bedömer SEB att risken är stor för förseningar. Kombinerat med lägre förväntan om vinst per kvadratmeter drar banken ned vinstestimaten för 2018-2020 med mellan 36 och 62 procent.

”Vi bedömer att vinsten per kvadratmeter minskade till 3.000 kronor under det andra kvartalet och vi förväntar oss ytterligare minskning framöver då marknaden strams åt. Vi har sänkt vår bedömning från 3.500 kronor till strax under 3.000 kronor”, skriver banken även i analysen.

Magnolia Bostad tappar nära 4 procent till 53:30 kronor på fredagsförmiddagen. Aktien noteras på minus för sjunde raka dagen och har backat 27 procent på tre månader.