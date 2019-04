SEB: Nedgraderar Ericsson efter rapporten

”Vi förväntar oss också att det kommer att bli allt svårare att slå konsensusförväntningarna”, skriver banken i en analys där Ericssonaktien nedgraderas till sälj (behåll) och riktkursen sänks till 70 kronor (80), vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterat om tidigare på torsdagen.

SEB hänvisar till att bruttovinsten under första kvartalet gynnades av valuta, en stark USA-marknad och en högre andel patentintäkter.

”Vi räknar med att bruttovinsttillväxten kommer att komma ned från 21 procent under det första kvartalet till 9 procent under andra kvartalet och minska ytterligare till 2 procent under 2020”, skriver SEB och hänvisar till förväntningar om ett skifte från högmarginalmarknaden USA till Kina, som har lägre marginaler.

SEB konstaterar att förväntningarna på Ericssons bruttovinst för 2019 ligger nära toppnivåerna som sågs under 2015, då bruttovinsten lyftes av en patentbetalning.

På onsdagen steg Ericssonaktien 4,8 procent och stängde på 94 kr efter att bolaget presenterat sin kvartalsrapport.

Graf: Ericsson B kursutveckling 1 år

Källa: Infront