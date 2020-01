SEB: Lågräntemiljön kan fortsätta ge stöd till börserna

Det framhöll SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist och prognoschefen Håkan Frisén under en presskonferens på tisdagsförmiddagen, efter att bankens senaste konjunkturrapport släppts.

”Effekterna med oro för att missa börsuppgång (fear of missing out, FOMO) samt att det inte finns några alternativ (there is no alternatives, TINA) kan tänkas fortsätta ge stöd åt börsutvecklingen”, sade Robert Bergqvist.

Under 2019 var trenden bland centralbanker, undantaget Riksbanken som höjde, sänkningar. Fjolårets monetära U-sväng ser ut att ge tillförsikt till den globala ekonomin under 2020-2021.

Framöver under 2020-talet skulle det kunna vara så att den mångåriga perioden med expansiv penningpolitik döljer krafter som inte uppenbaras förrän finanssystemet sätts under press, resonerar SEB:s ekonomer samtidigt.

De pekar på att skuldsättningen i världen är rekordhög medan räntor kommit ned till extremt låga nivåer.

”Vid en fortsatt låg ränta kan höga skulder bäras”, framhöll Robert Bergqvist med tillägg att aktier har mer att ge vid ett läge där låga räntor under lång tid alltmer prisas in.

Till och med 2021 bedömer SEB inte att kärninflationen i världen drar upp från nuvarande nivå strax under 2 procent. I nuläget ligger inflationsförväntningar stabila men på längre sikt skulle en återkomst av inflation kunna utgöra en risk.

Volatilitetsindex för räntor, valutor och aktier ligger samtliga på historiskt låga nivåer i nuläget. Sådant som en förutsägbar penningpolitik samt centralbankspengar och sparöverskott som ger en jakt på avkastning har bidragit. Riskpremien har med det sjunkit, men då har en falsk trygghet byggts upp.

”Har en naivitet i tron att detta är ett nytt läge infunnit sig?”, undrade Robert Bergqvist.

Han sade samtidigt att det fortfarande finns en stor aptit för risk på kreditmarknaden. En framtida stress kan tänkas starta på denna marknad där investerare jagar avkastning i illikvida tillgångar. Här skulle i så fall centralbanker kunna tänkas stå på andra sidan och lindra eventuell oro.

”Var händelserna i USA i september den tidiga kanariefågeln i gruvan?”, fortsatte han.

SEB bedömer dock att de stora repoauktionerna från Fed var en följd av att det varit svårt för centralbanken att göra likviditetsprognoser snarare än ett första tecken på stress.

Även geopolitiska händelser skulle kunna rubba världsekonomin. I ett ansträngt ekonomiskt läge kring 1990 bidrog Kuwaitkriget negativt och 2001 har attentatet mot World Trade Center på liknande sätt pekats ut som bidragande, exemplifierade Håkan Frisén. Robert Bergqvist påpekade dock att vi under de senaste 25 åren haft flertalet politiska händelser som inte har haft en ekonomisk påverkan på längre sikt.

Det är väldigt sällan som politiska händelser får en större ekonomisk påverkan, sade han.