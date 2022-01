SEB höjer priset för banktjänster

I Enkla vardagen ingår bland annat SEB:s app, bankkortet SEB Debit och Betalservice via internet.

Banken höjer samtidigt priset för de kunder som inte har paketlösningen utan i stället har enstaka banktjänster.

”Från och med den 1 april 2022 höjer vi våra priser för att kunna fortsätta att förnya och investera i nya, vassa lösningar som till exempel smarta digitala betaltjänster. Senaste gången vi höjde våra priser var 2017”, skriver SEB.

Årspriset för SEB Debit höjs från 300 till 420 kronor per år.

För Betalservice via internet höjs priset från 120 till 180 kronor per år. Årspriset för Betalservice via kuvert höjs samtidigt från 240 till 300 kronor per år.

Betalning av Bankgiro eller Plusgiro i kundtjänst höjs från 65 kronor per betalning till 150 kronor per betalning.

Flera stora banker erbjuder liknande paketlösningar för vardagstjänster.