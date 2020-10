SEB: Alfas premiumvärdering på väg återställas

”Aktien handlas med en rabatt mot verkstadssektorn, men när Alfa Laval återvänder till tillväxt och investerarna åter blir övertygande om att Alfa Lavals inneboende kvaliteter är intakta, tror vi att aktiens premiumvärderingen kommer att återställas”, skriver SEB i analysen.

SEB tror att orderingången inom Alfa Lavals marinsegment kommer att minska med 11 procent under 2020 och med 5 procent under 2021, och att återhämtning under 2022 blir blygsam. Därtill kommer svag efterfrågan inom kolväterelaterade kundsegment tynga energidivisionen under hela första halvåret 2021 och det är dessa svagheter, menar banken, gjort att aktien gått svagare än flera andra namn under de tolv senaste månaderna. Men kommer att ändras med start under det fjärde kvartalet för det sencykliska verkstadsbolaget, resonerar banken.

I analysen tar SEB även upp att det norska nynoterade miljöteknikbolaget Aker Carbon Capture har omfamnats av investerarna. Alfa Laval har också produkter för att fånga och minska koldioxidutsläpp och SEB ser stor potential för dessa under de två kommande årtiondena, något som skulle kunna lyfta bolagets värderingsmultiplar på lite sikt, tror banken.

SEB nya riktkurs ligger på 235 kr, upp från 220 kr. Aktien hade vid 11-tiden på onsdagen gått upp med 3,7 procent till en bit över 200-kronorsnivån.