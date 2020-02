SCB: Kraftigt minskande sparande

Nysparandet i finansiella tillgångar var 50 miljarder kr medan skulderna ökade med 64 miljarder kr under kvartalet.

Hushållen nettoköpte under fjärde kvartalet 2019 aktiefonder och andra fonder för 7 respektive 6 miljarder kr samtidigt som räntefonder nettosåldes för 1 miljard.

Under helåret 2019 nettoköpte hushållen fonder för 25 miljarder, vilket kan jämföras med helåret 2018 då hushållens nettosålde fonder för 13 miljarder kr.

Hushållens nettoinsättningar på bankkonto var de lägsta på över fyra år och uppgick under fjärde kvartalet 2019 till 3 miljarder kr.

Nettoinsättningar för helåret 2019 var 94 miljarder kr vilket kan jämföras med 131 miljarder för 2018.

Den årliga tillväxttakten på lån uppgick till 4,8 procent under fjärde kvartalet. Under 2016 var tillväxttakten på lån kring 8 procent, sedan dess har tillväxttakten kontinuerligt avtagit. Under 2019 har tillväxttakten på lån fortsatt att avta men inte i samma omfattning som tidigare.