SBB lägger bud på norskt fastighetsbolag

Aktieägare i Entra kommer att erbjudas motsvarande 165 norska kronor för varje aktie i Entra, varav av 115:50 norska kronor i kontanter och 49:50 norska kronor i nyemitterade B-stamaktier.

Det framgår av ett pressmeddelande kort efter beskedet att SBB-aktierna hade handelsstoppats på Stockholmsbörsen och att Entra hade handelsstoppats på Oslobörsen i spåren av spekulationer i norsk media om att Entra är ett möjligt uppköpsobjekt.

Budet motsvarar en premie om 26,3 procent jämfört med Entras volymvägda genomsnittskurs under tremånadersperioden fram till den 23 november och en premie om 14,8 procent jämfört med stängningskursen för Entras aktie på måndagen.

Entra hade ett marknadsvärde om cirka 29 miljarder norska kronor strax före handelsstoppet. Motsvarande värde på SBB är cirka 44 miljarder svenska kronor.

Vid tidpunkten för stoppet hade Entra gått upp med nästan 11 procent till 159 norska kronor.

SBB förväntar sig att en transaktion skulle vara positivt bidragande till kassaflödet från verksamheten per aktie under det första helåret efter fullföljande, med identifierade totala synergier om cirka 260 miljoner svenska kronor före skatt per år.

Cirka 60 miljoner kronor i synergier väntas drivas av organisationseffektiviseringar och optimering av verksamheten samt aktiv fastighetsförvaltning. Ytterligare cirka 200 miljoner kronor i finansieringssynergier väntas enligt SBB genereras genom det sammanslagna bolagets optimering av kapitalstrukturen.

Synergierna förväntas realiseras inom de första tolv månaderna efter transaktionens slutförande, uppges det.

”Vi vill gärna att Entra blir en del av SBB och ansluter sig till vår ambition att skapa det ledande bolaget inom social infrastruktur i Europa, ett bolag med en unik, attraktiv och stabil fastighetsportfölj med långa hyresavtal, höga uthyrningsgrader samt en diversifierad och högkvalitativ bas av hyresgäster i Norden”, säger SBB:s vd Ilija Batljan.

Han uppger att bolaget ser möjligheter att frigöra väsentliga synergier, särskilt genom refinansieringsfördelar.

”SBB respekterar de framsteg som har gjorts av styrelsen och ledningen i Entra och det är därför SBB:s önskan och avsikt att samarbeta med Entra för att finna en gemensam väg framåt för transaktionen”, skriver bolaget.

Om affären genomförs skulle den skapa en aktör med ett totalt bruttotillgångsvärde (proforma) om 131 miljarder kronor.

Handeln i SBB:s aktier på Stockholmsbörsen kommer att återupptas klockan 12:10.