SBAB: Bopriserna vänder ner nästa år

De långa boräntorna är på väg uppåt, och de räntorna för de kortare bindningstiderna kommer att höjas tidigare än SBAB tidigare förväntat.

Samtidigt fortsätter bopriserna att öka i år, men riktningen vänder under 2022 då priserna börjar falla tillbaka. Den riktningen bör enligt SBAB hålla i sig genom 2024.

Ökar 11 procent i år

Robert Boije gör antagandet att bostadspriserna totalt sett i år kommer att ha ökat med 11 procent vid årsskiftet, medan villapriserna ökat snäppet mera, 13 procent. Det innebär en prisökning på 8 procent för bostadsrätterna.

– Bostadspriserna ser ut att fortsätta mot nya höjder i år, men sett till vår prognosmodell som under mer normala omständigheter och i genomsnitt över tid väl kan förklara prisutvecklingen, kommer priserna falla tillbaka med cirka 6 procent under åren 2022– 2024 om boräntorna ökar i linje med vår prognos. 6 procent kan låta mycket men ska jämföras med den beräknade prisuppgången på över 20 procent under åren 2020 och 2021. Det är således ingen dramatik att tala om, säger Robert Boije.

”Risk för större fall”

Han utesluter inte ytterligare uppgång i bopriserna om den svenska ekonomin fortsätter uppåt, samtidigt som boräntorna inte höjs så mycket som i SBAB:s prognos, men han anser också att det finns risk för ett större fall än vad som anges i den egna prognosen.

– Nyinkommen statistik tyder på att svensk ekonomi nu växer snabbare än vad vi bedömde i vår prognos i februari. Svensk ekonomi har klarat både den andra och tredje coronavågen bättre än den första trots liknande restriktioner för att dämpa smittspridningen. Det är framför allt nettoexporten som överraskat uppåt, säger Robert Boije.