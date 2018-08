SAS lyfte resultatet

På Stockholmsbörsen fick SAS tummen upp och aktien steg. Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Vinst över förväntan. SAS resultat före skatt och engångsposter under tredje kvartalet blev 1.978 miljoner kronor, att jämföra med förväntningar på 1.805 miljoner enligt Inquiry Financial. Rörelseresultatet låg på 2.137 miljoner kronor. Analytikerna hade räknat med 1.854 miljoner i genomsnitt.

Omsättningen i kvartalet landade på 13.146 miljoner kronor. Här låg Inquiry Financials konsensusprognos på 12.922 miljoner.

Förbättring trots dyrare bränsle. Vd:n Rickard Gustafson framhåller i rapporten att det gångna kvartalets underliggande resultat ”var mer än 0,1 miljard kronor högre än föregående år, trots en ökad flygbränslekostnad på 0,5 miljarder kronor och 0,1 miljarder kronor högre kostnader till följd av sommarens operativa utmaningar.

Operativa utmaningar. De operatativa utmaningarna berodde på personalbrist, tekniska problem, förseningar inom europeisk flygledning samt sena leveranser av flygplan från Airbus och SAS pekar på att det vidtagit ett antal åtgärder, både kort- och långsiktiga, för att förbättra situationen.

”Det är därför uppmuntrande att vi sedan början av augusti har återgått till våra normala nivåer”, anger vd.

Ökad komplexitet. SAS konstaterar samtidigt att sommarens operativa utmaningar ”visat att komplexiteten i vår planering har ökat”. Bolaget tvingades under sommarmånaderna ställa in flyg, bland annat på grund av personalbrist. En stor del av problemet har uppgetts vara att flera anställda i dotterbolaget SAS Ireland har slutat då de varit besvikna på sina arbetsvillkor. SAS grundade det irländska dotterbolaget under fjolåret som en del i arbetet att få ned kostnaderna inom koncernen.

Höjer utsikter för helårsvinsten. SAS drar upp utsikterna för resultatet under det brutna helåret 2017/2018 (november 2017 – oktober 2018). Flygbolaget bedömer nu att det levererar ett resultat före skatt och jämförelsestörande poster på omkring 2 miljarder kronor. I halvårsrapporten spåddes ett resultat före skatt och engångsposter i intervallet 1,5-2,0 miljarder kronor för innevarande helår.