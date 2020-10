Sandviks resultat strax över förväntan

Sandviks rörelseresultat blev 3.459 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2020.

Ett genomsnitt av 20 analytikerprognoser, som Infront sammanställt inför rapporten, var 3.287 miljoner kronor.

Försäljningen var 20.145 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 20.623 miljoner kronor.

Sandviks orderingång uppgick till 19.909 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 20.027 miljoner kronor.

Resultatet före skatt blev 3.988 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 3.757 miljoner kronor.

Stabilisering under tredje kvartalet

Efter ett synnerligen utmanande andra kvartal kännetecknades verkstadsföretaget Sandviks tredje kvartal av stabilisering och en gradvis återhämtning för ett flertal av bolagets verksamheter.

Det skriver Sandviks vd Stefan Widing i delårsrapporten.

”Som väntat har den övergripande återhämtningen gått gradvis, till följd av olika slutmarknadssegment och geografi ska områden som har befunnit sig i olika faser”, skriver Sandvik-chefen.

”De starka marginalerna som vi levererade under kvartalet är ytterligare ett bevis på vår motståndskraft, och jag är säker på att vi kommer att fortsätta att hantera situationen på ett effektivt sätt”, fortsätter Stefan Widing.

Han uppger att känslan i gruvindustrin förblev stabil under kvartalet. Metallpriserna låg på höga nivåer och brytning kunde ske i gruvorna i större delen av världen. Orderingången inom affärsområdet Sandvik Mining and Rock Technology (SMRT) steg 2 procentjämfört med samma period året innan.

Affärsområdet Sandvik Machining Solutions ordrar minskade däremot med 19 procent.

”På det hela taget följdes den betydande förbättringen som noterades i juni och början av juli av en relativt oförändrad utveckling med låg aktivitet under sommarmånaderna, följt av en förbättring i september. För Sandvik Machining Solutions låg den procentuella minskningen i den dagliga orderingången under september i spannet mellan -13 till -19 procent jämfört med samma period föregående år, medan en förstärkning till något lägre dubbelsiffriga tal noterades under de första veckorna i oktober”, skriver Stefan Widing om SMS.

Affärsområdet Sandvik Materials Technology (SMT) noterade en ”betydande” nedgång i orderingången på 34 procent.

”Vi förväntar oss att den gradvisa återhämtningen fortsätter, men marknadsförhållandena kommer att vara osäkra till dess att vi har lagt pandemin fullt bakom oss. Vi fortsätter växla våra kortsiktiga besparingar till permanenta initiativ för att anpassa oss till den dämpade efterfrågan även på medellång sikt inom flyg samt för olja och gas”, uppger Sandvik-chefen.

Under kvartalet levererade verkstadsbolaget över cirka 1,4 miljarder kronor i besparingar och lägre ej nödvändiga utgifter för koncernen jämfört med föregående år.