Saabs vd: En otroligt stark orderingång

Läs också: Saabs orderingång mer än fördubblades

”Jag tror inte att jag kan påminna mig om att vi har haft ett kvartal med 30 miljarder kronor i orderingång”, säger Saab-chefen som även lyfter fram kvartalets intäktstillväxt på 16 procent och att rörelseresultatet ökade med över 20 procent.

”Så det är absolut ett starkt kvartal och ett starkt avslut på 2022. Vi bygger orderstock till rekordhöjder, så vi har en tillväxtmöjlighet framåt som framgår av vår guidning som är bra också för 2023”, säger Micael Johansson.

Saab prognostiserar i rapporten att den organiska försäljningstillväxten blir omkring 15 procent för helåret 2023 och att tillväxten i rörelseresultatet kommer att överstiga den organiska försäljningstillväxten.

Hur resonerade ni när ni satte de här målen för 2023?

”Vi har en orderstock på 128 miljarder kronor och man får se på hur den faller ut över tid. Orderstocken består nu mer av visserligen stora – men inte gigantiska – ordrar och medelstora ordrar. De har en snabbare omsättningshastighet. Det gör att vi har en lite mer framtung försäljningsprofil, vilket gör att 2023 kan vi nog växa runt 15 procent. Det är det som bygger upp det – utan att behöva ta stora risker för många nya kontrakt som måste falla ut under 2023. Som jag har sagt tidigare ska vi hela tiden slå vakt om vår lönsamhet och öka den mer än vår försäljning, men samtidigt ha styrka nog att säkerställa att vi orkar investera i forskning & utveckling och skapa nya förmågor på sikt. Det är hela tiden en balansakt. Sedan är ju kassaflöde jätteviktigt”, säger Micael Johansson.

Ni räknar implicit med att gå med ett par miljarder i vinst 2023 och då bör man ju i regel ha positivt kassaflöde, även om intäktstillväxt kan kosta kassaflöde på kort sikt. Ni guidar om positivt operativt kassaflöde, men inte mer än så?

”Nej, vi vill inte säga något mer om det. Det är så pass mycket som händer där ute på marknaden och som du säger är vi i en stark tillväxtfas. Vi ska komma tillbaka under året och se om vi kan malla in det där på ett bättre sätt, men just nu är det för många rörliga parametrar. Att det väntas bli positivt är helt klart, men att börja kvantifiera tror jag är lite för tidigt. Jag tycker att vi har visat upp ett par starka år bakom oss, så trovärdigheten i att vi klarar att skapa positiva kassaflöden bör ju finnas där.”

Vilka affärsområden kommer växa mest 2023?

”Jag tror att alla affärsområden har potential att öka sin försäljning och växa. Naturligtvis har framför allt Dynamics och Surveillance visat att de är på väg åt rätt håll ordentligt. Nu har ju Dynamics haft ett exceptionellt starkt år kopplat till framför allt lönsamhet när både mixen av kontrakten och hur utfallen har sett ut har gjort att den är på en enormt hög nivå. Men alla affärsområden har möjlighet att växa ordentligt. Det är inget som riktigt sticker ut.”

Omvärldens stöd till Ukraina fortsätter. Har det skett någon förändring i hur ni påverkas av det under de senaste månaderna?

”Det var först i fjärde kvartalet som vi såg en direkt koppling med orderingång relaterad till Ukrainakriget. Vi kommer säkert att se mer av det framöver när länder återställer sina lager och kanske går bortom det de hade tidigare. Ukraina stöttas dels av länder och det finns andra spår såsom en internationell fond. Mer kommer kanske vara kopplat till Ukraina framöver, men mycket av vår orderingång förra året var trots allt kontrakt som vi har arbetat med under flera år för att landa. Fast det är ju massor som nu är kopplat till att länder har vaknat upp och behöver ha mycket starkare trösklar i en värld som inte är så säker”, säger Micael Johansson och fortsätter:

”Jag hoppas verkligen att kriget i Ukraina med sin tragik får ett avslut som är rimligt, men jag är övertygad om att länder kommer att fortsätta växa sina förmågor under lång tid för att ha motståndskraft. Mycket som framöver sker inom exempelvis supportvapen och sensorer har en direkt koppling till Ukraina och det oroliga läget.”

Den civila verksamheten inom Aeronautics hade negativ påverkan på ert resultat. Flygsektorn generellt går ändå rätt starkt nu och återhämtar sig, men ni tror att det krävs flera år innan utmaningarna har fasats ut?

”Ja, alltså det har lite grand att göra med vilka kontrakt man sitter på. Vi har ingen riktigt bra balans mellan olika kontrakt – nya och lite äldre. Vi dras lite grand med problem som vi måste rätta till över tid. Det tar en stund innan vi får ordning på det där och det kanske även måste kompletteras med saker för att det ska bli ordentligt sunt. Men det är en tidsfråga innan vi har rättat till det”, svarar Saab-chefen.

”Dessutom har vi skolflygplanet T-7 som är en uppstart som fortfarande kostar oss lite pengar, men T-7 kommer bli en väldigt bra affär med tanke på att vi ska producera så många flygplan framåt i USA”, säger Micael Johansson avslutningsvis.

Saabs rörelseresultat på 1.314 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2022 var 3 procent högre än analytikers genomsnittsförväntan enligt Infronts sammanställning. Längre ned i resultaträkningen var den procentuella positiva avvikelsen större. Även försäljningsintäkterna och utdelningsförslaget var högre än väntat.

Flera av de stora order som byggde upp kvartalets orderingång har meddelats löpande av bolaget tidigare.