Så lyckas du med förhoppningsbolag

Förhoppningsbolag är alldeles för riskfyllda. Ta inte i dem med tång. Så säger många förståsigpåare. Men det behöver inte alltid stämma. Det handlar mer om att välja rätt bland bolagen. Allt enligt Göran Ofsén, som dock medger att han haft lite tur också.

– Visst har jag haft lite tur och efter beräkningen gjordes har aktierna backat en del. Men det visar ändå att man kan bli framgångsrik med investeringar i förhoppningsbolag, säger Göran.

Har du några nya tips?

– Jag kan i alla fall ge ett långsiktigt sådant. Det är InDex Pharmaceuticals, som utvecklar ett läkemedel mot den kroniska tarmsjukdomen ulcerös kolit. Deras preparat har i tidigare studier gett bra effekt med en enastående säkerhetsprofil. Nu förbereds fas III-studier, säger Göran Ofsén och tillägger att han själv är aktieägare i bolaget.

InDex Pharmaceuticals värderas till ca 600 miljoner kr räknat på en betalkurs strax under 7 kr. Det är en dryg krona under IPO-kursen från 2016, trots att bolaget sedan IPO:n genomfört sin fas IIb-studie och fått ok på att starta fas III.

I boken skriver du en hel del om IPO:er. Många har gått riktigt bra under hösten. Dina kommentarer?

– Det stämmer att kursutvecklingen varit god, men som privatperson har man i stort sett inte fått någon tilldelning eller mycket blygsam sådan, säger Göran Ofsén.

Således ingen större idé att teckna i IPO:er?

– Det är vanligen bolagens rådgivare (corpfirmor) som i stor utsträckning styr tilldelningen. Och de brukar ha andra prioriteringar än IPO-bolagets bästa. Så om du inte är kund hos corpfirman och tror att du därmed kommer att gynnas, är det inte att rekommendera att teckna några större volymer.

Varför inte, vad har man att förlora?

– För att det ska vara positivt att få någon större tilldelning krävs att IPO:n blir klart övertecknad. Annars kan du sannolikt köpa aktien billigare när handeln på börsen inleds. Om du tecknar ett större belopp och intresset är så stort som du tror, kommer du ändå inte att få mer än högst 1-2 poster. Men om du gör en missbedömning och IPO:n knappt ens blir fulltecknad, då får du förstås full tilldelning. Fast då vill du helst inte få något alls.

Inga undantag?

– Du som brukar satsa 5 000-10 000 kr per bolag kan fortsätta som tidigare. För övriga är risken stor att det blir bortkastad tid. Om du studerar redan noterade bolag, kan du utifrån den aktuella kursen ganska snabbt sortera bort många aktier som är för högt värderade. I företag som ännu inte börjat handlas vet man däremot inte var kursen kommer att hamna. Då är det bättre att ägna sin tid åt att titta på de bolag som redan finns på börsen. Det finns fullt tillräckligt med sådana.

Men om jag ändå fastnar för något IPO-bolag?

– Kursutvecklingen efter IPO:n är klart relaterad till teckningsgraden. Vid klar överteckning har det i snitt varit lönsamt att köpa till första handelsdagens slutkurs, medan bolag som fått dålig teckningsgrad gått betydligt sämre. Detta beskrivs mer utförligt i min bok, säger Göran Ofsén.

