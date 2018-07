Så får du ersättning för SAS-kaoset

Sommaren har varit tuff för många SAS-resenärer då flygbolaget ställt in en rad avgångar. Bara under den gångna helgen ställde SAS in över 20 flygningar och kaoset väntas fortsätta även denna vecka. I dag är till exempel sju flighter från Arlanda inställda.

En del av helgens kaos berodde på ett åskoväder på Arlanda i går. Men förutom detta ligger personalbrist bakom en stor del av sommarens inställda flyg, rapporterar norska Dagens Näringsliv. Dessutom ska flera anställda vid SAS dotterbolag SAS Ireland ha sagt upp sig på grund av dåliga arbetsvillkor.

På SAS erkänner man nu att man varit för ambitiösa i planeringen av sommartidtabellen.

– Såhär i efterhand hade jag önskat att vi varit mer försiktiga. Problemen tas på största allvar, säger SAS koncerndirektör Lars Sandahl Sørensen till norska Dagens Näringsliv.

Situationen kompliceras av att det är högsäsong och det är svårt att hitta alternativa resvägar för drabbade resenärer. Men högsäsong eller inte – som resenär har du relativt långtgående rättigheter om du drabbas av inställda flyg.

SAS måste till exempel boka om dig till en annan flygning. Om detta innebär en längre väntetid måste flygbolaget stå för mat och dryck samt i förekommande fall övernattning.

Men du kan också ha rätt till schablonersättning på mellan 125 och 600 euro. Om du blivit ombokad till en annan flygning är det dock möjligt att du inte får någon ersättning. Det som avgör är när du blev informerad om det inställda flyget, hur mycket den nya restiden skiljer sig från den ursprungliga och hur lång flygningen är (se faktaruta här intill).

Du kan också välja att avboka din biljett och få pengarna tillbaka. Men innan du väljer detta är det viktigt att veta att flygbolaget inte längre har något ansvar för dig. Om du befinner dig utomlands och ska hemåt kan det vara bättre att låta SAS ordna med hemresan och uppehälle under väntetiden.

För att begära ersättning går du in på SAS sajt. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det finns situationer då flygbolagen slipper betala ut ersättning. SAS är inte skyldigt att betala ut kompensation om det kan bevisa att det berott på ”extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits”.

Det kan till exempel handla om dåligt väder som vid gårdagens åskoväder på Arlanda. Men att SAS inte lyckats skaka fram besättningar på grund av felplanering kan dock knappast klassas som en extraordinär omständighet.

Ersättningsreglerna vid inställt flyg:

Resa Ersättning (EUR) Halvering* -1500km 250 2 över 1500km inom EU 400 3 1500-3500km utom EU 400 3 3500km eller mer utom EU 600 4

*Ersättningen halveras om du ombokas och du anländer din destination max angivet antal timmar försenad.

Ersättningen uteblir helt om SAS informerat dig minst 14 dagar innan avresa. Du får heller ingen ersättning om du meddelas mellan 14 dagar till 7 dagar före planerad avgång och erbjuds ombokning så att du kan resa högst 2 timmar före den ursprungliga avgångstiden och kommer fram senast 4 timmar efter planerad ankomsttid.

Om du får besked om den inställda flygningen mindre än 7 dagar före planerad avgångstid och erbjuds ombokning så att du kan resa högst 1 timme före den ursprungliga avgångstiden och kommer fram senast 2 timmar efter planerad ankomsttid får du heller ingen ersättning.

På Konsument Europas sajt kan du använda Flygkalkylatorn för att få besked om vilka ersättningar du kan tänkas vara berättigad till.