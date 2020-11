Så blir skatten på ISK nästa år

På torsdagen meddelade Riksgälden att statslåneräntan per den 30 november 2020 fastställts till -0,10 procent. Det kan jämföras med -0,09 procent i fjol. Statslåneräntan per den 30 november styr delar av skattelagstiftningen, bland annat hur innehav på investeringssparkonton och kapitalförsäkringar beskattas.

Men även om räntan sänkts en smula jämfört med i fjol så blir det i praktiken ingen skillnad i beskattningen av ISK. Det beror på att statslåneräntan är fortsatt så låg att ”golvet” i regelverket slår till.

Skatten på ISK beräknas i två steg. Först tar man fram schablonintäkten som motsvarar kapitalunderlaget, det vill säga tillgångarna som finns på investeringssparkontot under året, multiplicerat med statslåneräntan per den 30 november föregående år plus en procentenhet. Men reglerna säger också att statslåneräntan plus en procentenhet inte får understiga 1,25 procent vilket är golvet. När schablonintäkten tagits fram beskattas den med 30 procent.

Eftersom statslåneräntan plus en procentenhet även den här gången kommer att understiga 1,25 procent blir det i stället golvet som gäller vid beräkning av schablonintäkten. Därmed blir det inte någon ändrad skatt på ISK nästa år.

Om vi till exempel räknar med ett kapitalunderlag på 100 000 kr multiplicerat med 1,25 procent så blir schablonintäkten 1.250 kr. Detta beskattas med 30 procent vilket gör att den slutliga skatten blir 375 kr. Något förenklat kan man alltså säga att skatten på ISK fortsätter att vara 0,375 procent för taxeringsåret 2021.

Det kommer kort sagt att vara fortsatt attraktivt att ha sina tillgångar på ett investeringssparkonto. I alla fall om börsen fortsätter uppåt. Samtidigt finns det nackdelar med ISK, menar Nordnets sparekonom Frida Bratt.

– Visst är skatten låg nu och den kommer fortsätta vara det även nästa år. Men det beror på att räntan är låg, en faktor som ju är föränderlig. Att ISK i dagsläget är förmånligt beror också på att börsen har gått bra. Hade vi haft ett uselt börsår 2020, och i våras såg det ju inte så värst kul ut, så hade vi fått skatta på hela kapitalet oavsett förlust eller vinst. I ett sådant läge framstår inte ISK-skatten som så oerhört förmånlig som den ibland framställs, säger Frida Bratt.