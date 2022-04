Rysk koppling sänker Embracer

Spelserien The Witcher är skapad av CD Projekt som nu har beslutat att färdigställa utvecklingen av The Witcher 3: Wild Hunt internt. Enligt internationell gamingmedia har beslutet påverkats av att Sabers ryska utvecklingsstudio jobbade med spelet. CD Projekt har inte uppgett om det är Sabers ryska koppling som ligger bakom beslutet eller om bolaget baserat sitt beslut på andra faktorer.

Det nya The Witcher-spelet skulle ha lanserats till Playstation 5 and Xbox Series X/S under det andra kvartalet men det lanseringsfönstret har nu slopats och någon ny tidpunkt har inte kommunicerats av CD Projekt.

Embracer vill inte i detalj kommentera att affärsområdet Saber Interactive blivit av med den återstående delen av utvecklingsarbetet av den nya versionen av spelet.

”Utan att specifikt kommentera något avtal har inget förhållande förändrats som har någon ekonomisk inverkan på koncernens totala intäkter eller lönsamhet, åtminstone inte överstigande 500 000 dollar”, skriver Embracer.

Embracer väljer att inte kommentera orsaken till händelseförloppet.

”Vi har den djupaste respekten för CD Projekt som företag och de har visat sig vara ett av de bästa spelutvecklingsteamen globalt. När det gäller den specifika frågan kan vi inte kommentera relationen med affärspartners”, heter det i mejlet.

Embracers aktie backade 6,5 procent på torsdagen.