Riksbanken: Den ekonomiska situationen har stabiliserats

Det framgår av en intervjuundersökning som Riksbanken genomfört mellan den 5-9 juni. Cirka 60 industri-, bygg-, handels- och tjänsteföretag samt branschorganisationer ingår i undersökningen.

Riksbanken noterar dock att för de svårast drabbade branscherna, som besöksnäringen är läget långt ifrån normalt. Men den senaste tidens ändrade reserekommendationer har dock ökat försäljningen, om än från mycket låga nivåer.

De flesta företagen i enkäten tror att det tar nio månader eller längre innan det ekonomiska läget blir mer normalt igen, och i en del branscher befarar företag att de negativa effekterna kan dröja kvar ett par år.

Under mars och april bedömde storföretagen att det var svårt att låna upp via värdepappersmarknaderna, genom vilka de under normala förhållanden vanligtvis hanterar både sin kort- och långfristiga finansiering. Istället vände man sig till bankerna för att låna.

”Under den senaste tiden har det blivit något lättare att emittera värdepapper, men företagen uppger samtidigt att räntorna på denna typ av lån är högre jämfört med före krisen. Flera företag uppger även att räntorna på banklån nu är högre än före krisen”, skriver Riksbanken.