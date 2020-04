Riksbanken: Då kan det bli en tydlig nedgång på bomarknaden

På grund av den stora osäkerheten har de denna gång två scenarier för den ekonomiska utvecklingen framöver. I det första scenariot, A, med lättnader före sommaren antas krisen endast i begränsad omfattning få följdeffekter som på ett mer ihållande sätt förvärrar läget i ekonomin, till exempel via en större nedgång på bostadsmarknaden.

Värre är det i scenario B, där åtgärderna för att begränsa smittspridning blir kvar längre och där återhämtningen därmed fördröjs. Här får spridningseffekter från bostadsmarknaden krisen att förvärras ytterligare.

”Sverige har inte problem med statsfinanserna. Däremot är den svenska ekonomin sårbar för spridningseffekter via bostadsmarknaden och hushållens höga skuldsättning. I ett scenario där krisen förvärras av en större sättning på bostadsmarknaden med fallande priser kommer hushållen sannolikt att hålla tillbaka sin konsumtion under lång tid och bostadsinvesteringarna kommer att falla ytterligare under 2021”, skriver Riksbanken och tillägger att även marknaden för kommersiella fastigheter kan påverkas.

I scenario A faller BNP med 6,9 procent i år för att sedan återhämta sig 4,6 procent 2021. I scenario B blir både nedgången i år djupare, -9,7 procent, och återhämtningen nästa år svagare, +1,7 procent.