Rekorduttag från hedgefonder

Totala kapitalet för hedgefonder uppgick till 2,96 biljoner vid slutet av mars, sedan investerare tagit ut ungefär 1 procent av tillgångarna genom inlösen. Resultatbaserade tillgångsförluster uppgick till 333 miljarder dollar, enligt statistik från Hedge Fund Research. Hedgefondtillgångarna sjönk därmed under 3 biljoner dollar för första gången sedan 2016, framkommer det.

Utflödena från hedgefonder under det första kvartalet är de fjärde största någonsin. De största utflödena uppmättes under finanskrisen, under det fjärde kvartalet 2008 då investerare tog ut 9 procent av tillgångarna i hedgefonder.

”Investerare reagerade på den kraftigt tilltagande volatiliteten och osäkerheten till följd av den globala coronavirus-pandemin med en historisk kollaps i investerarnas risktolerans och de största kapitaluttagen från hedgefondbranschen sedan finanskrisen”, sade Kenneth Heinz, chef för Hedge Fund Research.

Den genomsnittliga hedgefonden backade 9,4 procent under det första kvartalet, framkommer det. Under samma tid föll S&P500-indexet med 19,8 procent.