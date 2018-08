Rekordsvag krona mot euron

Valuta Just nu kostar euron 10,66 kr, vilket är i närheten av den nivå som rådde under finanskrisen för tio år sedan. Under den senaste månaden har kursen gått från 10,25 kr till nuvarande nivå. Det kommande valet kan stöka till det för kronan men SEB spår ändå att kursen kommer att ligga kring 10,50 kr vid årsskiftet.