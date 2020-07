Enligt Hemnet, Sveriges mest använda digitala bostadsportal, är det ett rekordstort intresse för fritidshus just nu, sett till hur många som klickar in sig på fritidshusannonser. Totalt genererade fritidshusannonser på Hemnet nästan 16 miljoner klick under maj månad vilket är en ökning med 71 procent jämfört med samma period förra året.

Vid Umeå universitet har det bedrivits forskning på fritidshus i 25 års tid. Även om det är en boom nu så kan man konstatera att fritidshus aldrig verkar bli impopulärt hos svensken. Mer än hälften av svenskarna har tillgång till fritidshus, även om inte alla själva äger.

­–Vi har tänkt att det måste ta slut nån gång, folk måste tappat lusten nu när alla andra möjligheter till turism finns. Men det bristande intresset har aldrig infallit. Intresset tycks reproducera sig hela tiden, säger Dieter Müller, professor i kulturgeografi vid Umeå universitet.

Vad beror det på?

–Jag tror det beror på att många i Sverige har erfarenhet där fritidshus ingick någonstans i uppväxten. Det kanske inte är det egna fritidshuset, kan vara föräldrars eller släktingars. När man blir äldre tänker man mer på uppväxtidyllen och att barnen ska ha samma möjligheter, det ingår – liksom Astrid Lindgren. Det har bidragit till den jämna höga nivån, säger Dieter Müller. Plus att vi inte blir fattigare i Sverige.

Hälften av alla fritidshus i Sverige ligger 35–40 kilometer ifrån det egna hemmet, vilket talar för Umeåforskarnas övertygelse om att det finns ett visst grundläggande behov av mobilitet hos människan.

–Turism kan beskrivas som en attraktion till en plats. Men det kan också beskrivas som ren eskapism – jag vill bara komma iväg, vart jag åker är inte alltid så viktigt, säger Roger Marjavaara, docent I kulturgeografi vid Umeå universitet.

Att ett fritidshus också kan vara en bra investering visar Privata Affärers årliga granskning av fritidshuspriser i 28 attraktiva kustområden.

I de flesta områden har priserna ökat med 300-500 procent sedan 1997. Störst har ökningen varit i Höganäs, + 595 procent.

De dyraste fritidshusen, enligt undersökningen, finns i Båstad där snittpriset var 5 416 000 kr 2019. Billigast var husen i Kramfors, 1 109 000 kr i genomsnittt.