Rekordmånga hoppar över visningen

Just nu råder säljarnas marknad, anser Hemnets analytiker Erik Holmberg.

– Att så mycket säljs före visning stärker bilden av att vi hittills i år har en säljarnas marknad. Med en hög efterfrågan i förhållande till utbudet får vi den här effekten. Den kan också föda sig själv, när man som köpare ser att mycket går före visning kan man själv känna att man måste agera på samma sätt, säger han.

Hemnet kan inte direkt se vilka bostäder som säljs före visning, men en bra indikation ges av andelen bostäder som säljs inom åtta dagar. Detta då det normala förloppet är att en bostad läggs upp på fredag eller lördag, med visning lördag eller söndag efterföljande vecka.

16 procent säljer före visning

Andelen bostadsrätter som säljs inom dessa åtta dagar från publicering har ökat trendmässigt sedan 2019. Hittills i februari har runt 16 procent av de sålda bostadsrätterna i Sverige och Stockholms län sålts så snabbt och hela 19 procent i Stockholms innerstad. Detta är de högsta andelarna som noterats så långt tillbaka som det finns jämförbar statistik

Erik Holmberg påpekar dock att det för säljarna snarare verkar löna sig bättre att invänta en budgivning. Budpremien, skillnad mellan utgångspris och slutpris, är som efter högst 12-14 dagar efter publicering, då det normalt hunnits med både visning och sedan budgivning.

”Lönar sig med is i magen”

– Det brukar generellt löna sig för säljare att ha is i magen och vänta in en budgivning, framför allt i en marknad som nu när priserna går upp. Går priserna upp 1 procent per månad som det gjort på sina håll på sistone blir jämförelsen med vad grannen fick tidigare för låg, även om man så klart kan lockas av att man får ett betydligt högre pris än man förväntat sig, säger han.

Bild: Bostadsrätter sålda inom åtta dagar på Hemnet