Rekordår för börsintroduktioner globalt

I Sverige var aktiviteten visserligen dämpad under det första halvåret, men en stark återhämtning skedde under andra halvåret.

Globalt slog börsintroduktionerna under 2020 alltså rekord i kapitalanskaffning: 331 miljarder dollar togs in i totalt över 1.591 börsnoteringar, vilket var ett 42 procent högre belopp jämfört med under 2019.

Enligt rapporten ökade både antalet noteringar och värdet på börsintroduktionerna globalt. Värdetillväxten berodde på en fortsatt trend med megaaffärer (affärer med ett värde på över en miljard dollar), drivet av kinesiska och amerikanska företag.

Pandemin har enligt rapporten påverkat hur företag väljer att börsintroduceras och ta in kapital. Covid-19 och politiska spänningar bidrog till allt fler inhemska börsnoteringar jämfört med gränsöverskridande noteringar.

”Nivån på Venture Capital-investeringar på alla marknader, och särskilt inom teknik- och sjukvårdssektorn, var rekordhög”, skriver Baker McKenzie.

I Sverige var det färre börsintroduktioner under första halvåret, främst på grund av covid-19 och den stora marknadsosäkerhet som rådde.

”Efter sommaren har dock många noteringar lanserats som tidigare varit uppskjutna, tillsammans med att ett flertal nya noteringar har nått i mål. Under hela året har det även varit både många och stora riktade nyemissioner”, säger Joakim Falkner, advokat och ansvarig för Capital Markets i Europa, Mellanöstern och Afrika på Baker McKenzie.

En trend under 2021 är enligt rapporten den ökande betydelsen av hållbarhetsfrågor, som har blivit allt viktigare för företag, styrelser, företags kunder och anställda. Exempelvis börsoperatören Nasdaq har meddelat att de kommer att införa krav på mångfald i styrelser för börsnoterade företag.

Sett till alla börsintroduktioner globalt under året gjordes flest börsintroduktioner och till störst värde i den finansiella sektorn, med 108 miljarder dollar i anskaffat kapital i 360 noteringar, följt av teknik, industri, sjukvård och därefter konsumentprodukter och -tjänster.

USA och Kina dominerade listan över de börser som har haft flest noteringar, med NYSE på första plats följt av Nasdaq, Hong Kong-börserna, Shanghai-börsen och Shenzhen-börsen.

I Sverige uppgick värdet på börsnoteringarna till 17,6 miljarder kronor i nio noteringar på huvudlistan. Två gränsöverskridande noteringar drog in 1,6 miljarder kronor. Det kan jämföras med 2019 då det totala värdet på börsnoteringarna uppgick till 20,7 miljarder kronor i totalt tio noteringar.

”Aktiviteten och noteringarna har tagit rejäl fart efter sommaren. Vår bedömning är att den kraftigt ökade noteringsaktiviteten kommer att hålla i sig 2021. Vi ser också ett stort intresse för dual listings, det vill säga när bolag noteras på mer än en börs samt att utländska bolag vill notera sig i Sverige, såsom Implantica och Media and Games Invest”, säger Joakim Falkner vid Baker McKenzie.