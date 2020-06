Regeringen vill förbjuda inlåningsföretag utan garanti

Regeringen har på torsdagen överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag om att inlåningsföretag inte längre ska få driva inlåningsverksamhet. Sådan verksamhet ska istället som huvudregel drivas av banker, anser regeringen.

”I ett par uppmärksammande fall under senare tid har cirka 5.000 konsumenter förlorat sitt sparkapital som de har satt in i inlåningsföretag som har försatts i konkurs. Det råder ingen tvekan om att konsumentskyddet på inlåningsmarknaden behöver stärkas”, skriver finansmarknadsminister Per Bolund (Mp) och Lena Micko (S) som är civilminister med ansvar för konsumentpolitik.

En rad olika företag kan i dag enligt regeringen för den enskilde konsumenten framstå som en bank, men i praktiken handlar det om inlåningsföretag som kan locka konsumenter med hög ränta på sparmedel.

”Problemet är bara att det inte är en bank. Om inlåningsföretaget försätts i konkurs står konsumenterna helt utan skydd”, resonerar regeringen.

Ekonomiska föreningar som HSB och OK ska dock få fortsätta att driva sin inlåningsverksamhet.

”Inlåningsverksamhet inom ramen för konsument- och bostadskooperationerna har en lång tradition i Sverige. Den riktar sig till medlemmar och bidrar till att förse den kooperativa verksamheten med kapital. Dessa ekonomiska föreningar, bland annat HSB och OK, får därför fortsätta att driva sin inlåningsverksamhet”, skriver regeringen angående lagförslaget.