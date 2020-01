RBC: Equinors vindkraftsverksamhet ger uppsida

Om marknaden tagit i akt egentliga riktiga värdet på Equinors vindkraft – som det i nuläget inte alls verkar finnas täckning för i kursen – så borde en kursreaktion på 12 procent finnas att hämta i aktien, menar RBC enligt Bloomberg.

Både avseende kassaflöde och avkastning har Equinor nu bättre kontroll än tidigare och är till och med starkare än många konkurrenter.

RBC upprepar rekommendationen outperform och sätter riktkursen 225 norska kronor, upp från 220 kronor.

Under fjolåret föll Equinors aktie 4,5 procent, klart under branschsnittet. Året inleddes dock med en uppgång på 1,4 procent under torsdagen.