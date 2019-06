Ras i Oasmia efter usel morgon

Oasmia redovisar ett resultat efter skatt på -48,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret (-32,1). Resultatet per aktie uppgick till -0:23 kronor (-0:18). Nettoomsättningen uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,8). Rörelseresultatet blev -44,5 miljoner kronor (-28).

För helårsperioden blev resultatet efter skatt -171 miljoner kronor (-118) med en omsättning på 2,0 miljoner (3,2).

Styrelsen avser att inte föreslår att utdelning lämnas för verksamhetsåret 1 maj 2018 – 30 april 2019.

Ny vd

Oasmia har utsett Sven Rohmann till tillförordnad vd med start 1 juli. Nuvarande vd, Mikael Asp, kommer att tillträda positionen som teknikchef (CTO) och fortsatt vara en del av Oasmias ledningsgrupp, med ansvar för all teknik- och tillverkningsverksamhet i företaget.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I mars valdes Sven Rohmann in i Oasmias styrelse och i april tillträdde han som tillförordnad medicinsk chef (CMO) för Oasmia.

”Med Sven får vi en erfaren vd som kan leda företaget genom den kritiska fasen att ta Oasmia från att vara ett teknologiplattformsbaserat utvecklingsbolag av läkemedel till ett kommersiellt aktivt, fullt integrerat läkemedelsföretag. Företaget har fortfarande utmaningar kopplade till sin historia. Det blir styrelsens ansvar att reda ut och korrigera. Svens fokus kommer att vara framåtriktat för att skapa värde ur de unika tillgångarna i Oasmia”, säger Jörgen Olsson, styrelseordförande i Oasmia.

Sven Rohmann har varit vd för de två tyska bioteknikbolagen Biovision och Ganymed Pharmaceuticals. Han har också haft ledande befattningar inom Novartis och Merck-Serono.

Kapital för mindre än ett år

Oasmia har två produkter godkända men detta genererar ännu inte tillräckligt kassaflöde från egna affärer. Därför bedrivs ett kontinuerligt arbete med andra finansieringsalternativ.

Koncernens tillgängliga likvida medel samt outnyttjade kreditfaciliteter per 30 april 2019 täcker inte den likviditet som behövs för att bedriva den planerade verksamheten de närmaste 12 månaderna, skriver bolaget.

Mot bakgrund av det arbete som pågår med möjliga finansieringsalternativ och den senaste tidens utveckling i bolaget gör styrelsen bedömningen att utsikterna är goda för att finansiera bolagets verksamhet under det kommande året.

”Skulle finansiering inte erhållas i tillräcklig omfattning finns det en risk för att förutsättningar för fortsatt drift inte föreligger”, skriver Oasmia.

Anmäler transaktioner till FI

Forskningsbolaget Oasmia Pharmaceutical har beslutat att anmäla vissa transaktioner som gjorts i bolaget under flera år till Ekobrottsmyndigheten.

Det framgår av ett pressmeddelande i samband med publiceringen av bokslutet för 2018/2019.

De berörda transaktionerna har skett mellan Oasmia och bolag kontrollerade av den tidigare arbetande styrelseordföranden Julian Aleksov samt hans före detta svärfar, den tidigare styrelseledamoten Bo Cederstrand. De kontrollerande bolagen avser Alceco International och Ardenia Investments.

Transaktionerna kom till styrelsens kännedom under våren 2019 i samband med en skatterevision. I samband med detta har det framkommit att också en tidigare skatterevision genomförts under 2014-2016 där man uppmärksammat ett flertal transaktioner som genomförts under flera år på miljonbelopp vilka ej bokförts i bolaget. Därutöver har transaktioner gällande bolagets patenträttigheter genomförts på ett, enligt oberoende patenträttsjurister, tveksamt sätt.

Styrelsen har dessutom utsett en särskild granskningsman i syfte att ge alla aktieägare underlag till beslut avseende ansvarsfrihet inför årsstämman som är planerad till den 26 september 2019.

I mars 2019 inledde Oasmias nya styrelse en genomlysning av situationen i bolaget.