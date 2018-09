Ras för Afrikafonderna i sommar

BNP ser ut att ha haft negativ tillväxt i Sydafrika under två kvartal i följd vilket är den formella definitionen av recession, konstaterar Karin Fries, förvaltare av Carnegie Afrikafond.

Hennes egen fond har också backat, 12,1 procent på tre månader.

– Jag hade inte trott på negativ tillväxt två kvartal i rad. Jordbruket i Sydafrika är ett av skälen, men recessionen är en effekt av flera olika händelser och skeenden. Det har till exempel varit många strejker under perioden. Under andra kvartalet utbröt strejker i det stora elbolaget, vilket fick till följd att bolaget blev tvunget att dra ned på elleveranser och det påverkade naturligtvis produktionsnivåerna hos företagen, säger Karin Fries.

Korruptionsutredningar påverkar

”Uppstädningen” i Sydafrika är ytterligare en faktor som påverkat BNP.

– Det pågår många korruptionsutredningar mot statliga myndigheter, vilket också påverkar. Sannolikheten att få igång investeringstillväxten innan olika frågor är lösta är liten, säger hon.

Två kvartal med negativ tillväxt ökar även risken för kreditnedvärdering, men Karin Fries tror ändå inte att det blir någon sådan i år, utan först i nästa år.

– Vi ska inte heller underskatta den globala oron och hur den påverkar, och även till exempel räntehöjningarna i USA. Och blir tillväxten lägre totalt sett i världen blir det svårt för Sydafrika att upprätthålla sin egen tillväxt.

Väntan på markregleringar

Markfrågan är ytterligare en faktor som starkt påverkar hur det går för Sydafrika. Debatten handlar om vem som ska äga mark i landet, och om statlig mark ska delas ut till jordbrukare. Eller om privat mark som inte används ska överföras i statlig ägo.

– Vi väntar på någon form av policy i markfrågan som är mycket infekterad. Det behövs en lösning som tilltalar folk i allmänhet.

En annan bromskloss för Sydafrika är regelverken i råvaruindustrin. Ett nytt regelverk har dragit ut på tiden, men ska vara klart i slutet av september.

– Det är klart att råvarubolagen väntat med att göra investeringar tills de vet vilka spelregler som kommer att gälla i framtiden, säger Karin Fries.

Påverkar inte alla tillväxtmarknader

Den oväntade recessionen i Sydafrika påverkar knappast övriga tillväxtmarknadsländer, säger Capital Economics John Ashbourne till Marketwatch.

Det går ändå inte att helt bortse från ”smittoriskerna”, trots att varje kris har sin egen inneboende logik, vilket gäller såväl Argentina som Turkiet. Lokala drivkrafter blir därför avgörande, menar han.

– Däremot kommer säkerligen Sydafrikas lokala problem att ytterligare försämra sentimentet kring tillväxtmarknaderna just nu. Smittorisken är inte lika stor som om det skulle bli en fullskalekris i Turkiet, men känslan förstärks att ”ingenting går bra för tillväxtmarknaderna i år”, säger John Ashbourne.

Tabellen nedan visar de bästa Afrikafonderna under tre månader, samtliga dock med negativ avkastning.

Till och med de bästa Afrikafonderna under perioden, till exempel Tundra Frontier Africa Fund, visar negativ avkastning under de tre månaderna. Tundra Frontier Africa Fund har backat 8,6 procent under tre månader fram till den 6 september. Men fonden har gått relativt bättre då den inte har några innehav i Sydafrika.

Kronförsvagningen har också bidragit positivt, enligt Tundra Fonders månadsrapport i augusti för fonden.