Prognos: KPIF-inflationen sjunker till 1,8 procent i mars

Inflationen KPIF-inflationen i Sverige väntas ha sjunkit till 1,8 procent i mars jämfört med 1,9 procent i februari. KPIF-inflationen väntas därmed åter komma in klart under Riksbankens egen prognos, nu med 0,5 procentenheter. KPIF-inflationen exklusive energi väntas samtidigt hamna 0,4 procentenheter under Riksbankens prognos. Det framgår av Infront Datas prognosenkät.