Okända pensionseffekten för sommarjobbare: ”Bra utdelning”

Den 16-åring som jobbar på sommarlovet och får ihop en årsinkomst på 22 208 kr tjänar samtidigt ihop en inkomstpension och premiepension på 660 kr per år livet ut.

Den genomsnittliga inkomsten från sommarjobb och helgarbete ökar pensionen med cirka 2 100 kr per år eller 176 kr per månad, livet ut, visar siffror från Pensionsmyndigheten.

Tänk på att helg- och feriejobb även bidar till att bygga din pension. Den som sommarjobbar med en årsinkomst på minst 22 208 kronor före skatt får också en pensionsrätt.

Det är den årliga deklarerade inkomsten som ligger till grund för hur mycket som tjänas in till den allmänna pensionen.

”Du som sommarjobbar och får en årsinkomst på minst 22 208 kronor får en pensionsrätt på 17,21 procent av lönen. Många sommarjobbare känner nog inte till att man kan tjäna in pengar till sin pension även på relativt låga inkomster. De flesta kanske tänker att det är bättre att tjäna mindre än tröskelvärdet för att börja betala skatt, men då missar man alltså pensionsavsättningar”, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten, i en kommentar.

Varje krona i pensionsrätt utvecklas under hela tiden fram tills man börjar ta ut sin pension. Inkomstpensionen påverkas av den allmänna inkomstutvecklingen i samhället medan premiepensionen påverkas av fondernas värdeutveckling.

I genomsnitt har de 143 342 ungdomarna i åldern 15 till 19 år, som fick pensionsrätt 2022, en årsinkomst på 70 632 kr. De får tack vare pensionsrätterna en högre pension, cirka 2 100 kr mer per år, under resten av livet än om de inte skulle haft en inkomst.

”Många unga sommarjobbar och jobbar helger under flera år. Den som har en

genomsnittlig inkomst för en ungdom under tre år ökar sin pension med drygt 500 kr per månad livet ut. Det är en ganska bra utdelning för den som kanske inte visste att den fanns”, kommenterar Monica Zettervall på Pensionsmyndigheten.

Om din årsinkomst överstiger gränsen för deklarationsskyldighet så tjänar du in till den allmänna pensionen. Gränsen eller tröskelvärdet går vid 42,3 procent av prisbasbeloppet. För år 2023 innebär det att man får pensionsrätt om årsinkomsten är 22 208 kr eller högre.