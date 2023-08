Bixia: Räkna med låga elpriser i höst

Orsaken är den vädermässigt dystra svenska sommaren. Den rikliga nederbörden motsvarar hela två kärnkraftverks årliga elproduktion mer än normalt. Regnet påverkar den hydrologiska balansen och ger bättre förutsättningar för vintern, enligt Bixia.

− Sommarens enorma nederbörd har gett betydligt bättre förutsättningar för resten av året. Att vattenkraften har möjlighet att producera betydligt mer el än i fjol, när förbrukningen ökar i höst, lugnar marknaden. Prognosen visar på hela 60 procent lägre elpris än i fjol för det fjärde kvartalet, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

I juli blev elpriset 41 öre per kWh. Det kan jämföras med fjolårets 99 öre per kWh. I augusti kostade elen 34 öre per kWh, en sjättedel av elpriset i fjol på 2,35 kronor per kWh. I södra Sverige låg priset för ett år sedan över 3 kronor.

Det blir ett något lägre elpris i norra och mellersta Sverige och ett lite högre i södra Sverige i det fjärde kvartalet, förutspår Bixia.

