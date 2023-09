Biltips

Tio spartips för billigare bil - expertens knep som sänker kostnaderna

Har du sett över din bilekonomi? En nyare bil kostar inte sällan 50 kronor per mil att köra. Men det finns många små knep som minskar kostnader steg för steg. Privata Affärers bilexpert Mikael Stjerna guidar till knepen som sänker din bilkostnad med flera tusen per år.

✔ Tjänsten som många köper in i onödan

✔ Tricket med laddhybrider som betalar sig dubbelt

✔ Det ska du jämföra för att spara tusenlappar

Publicerad: 10 september 2023, 06:53