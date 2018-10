Ladda ner en komplett aktiemarknadsutsikt här: Vill du veta mer om vart aktiemarknaden är på väg och hur den påverkas av politiska händelser och ekonomiska indikatorer? Gå då inte miste om regelbundna uppdateringar om aktiemarknaden och vad Fisher Investments Norden kan göra för dina investeringar. Ladda ner den kompletta aktiemarknadsutsikten här. Vill du läsa fler texter av Fisher Investments Norden eller veta mer om bolaget, klicka här.

De återger hur politiker pratar om enorma siffror, överdriver skulder, underskott, överskott, utgifter, lån och presenterar storvulna idéer, vilket ökar investerarnas oro. Vi anser att politiken påverkar marknaderna, men inte på det sätt som tyckare och investerare oftast tycks tro när de fokuserar på partier och individer. Vi tror snarare att det handlar om politikernas förmåga – eller oförmåga – att faktiskt genomföra förändringar.

Vår erfarenhet av mediebevakning och att arbeta med investerare leder oss till slutsatsen att de flesta betraktar politiken och dess marknadspåverkan genom ett partipolitiskt filter. Investerare hakar upp sig på personligheter och imponeras av retoriska färdigheter eller en unik stil som kanske gör att en viss politiker verkar vara det bästa valet.

Många tror att vissa politiska partier, ideologier eller lagförslag är bra eller dåliga för marknaderna per automatik. De accepterar föreställningar om att det ena partiet skulle vara ”företagsvänligt” medan det andra skulle vara det motsatta. Då bortser man från faktumet att politiker till stor del ägnar sig åt marknadsföring. De spelar på känslor och saluför vissa åsikter eller agendor som gynnar deras politiska karriärer. Deras plattform består inte nödvändigtvis av vad de faktiskt kommer att genomföra, utan i regel vad de tror ska ge dem det största möjliga stöd i valet.

Många politiker, även välkända sådana, har helt bytt åsikter över tid. Historien är full av exempel på när ord och handling skiljer sig åt – alltifrån åtstramningsfientliga grekiska politiker som förespråkar nedskärningar och privatisering, till amerikanska presidenter som ändrar sig helt vad gäller utlovade skattesänkningar.

Vi anser att marknaderna struntar i personligheter och att de heller inte föredrar några enskilda partier eller ideologier. Någon politisk ledare eller regering som per automatik alltid är bra för marknaden finns inte.

Regeringar från hela det politiska spektrumets har lika stor förmåga att bedriva politik som marknaderna gillar och ogillar. Investerare tror traditionellt sett ofta att partier till höger är marknadsvänliga medan partier till vänster inte är det. (Dessa etiketter blir dock allt svårare att definiera, med tanke på att den globala populismen inte riktigt passar in på skalan.)

Låt oss använda USA och landets långa historia av aktieavkastning som exempel. Vår erfarenhet är att de flesta investerare tror att det Republikanerna är bättre för investeringar än Demokraterna. Men det är ett faktum USA:s S&P 500 ända sedan 1926 i genomsnitt har legat på 14,8 procent under de år en demokratisk president har suttit vid makten jämfört med 8,8 procent för en republikan.

Vi hävdar inte att demokraterna är bättre för aktiemarknaderna. I stället menar vi att det helt enkelt betyder att föreställningen om att ett visst parti är företagsvänligt är felaktig. I hela Europa och världen har både vänster- och högerpartier regerat under starka tjurmarknader och förfärliga björnmarknader. Det går inte att reda ut om det ena eller andra partiet är bättre för marknaderna. Dessutom finns inget kontrafaktiskt scenario – ingen ”kontrollgrupp”, för att använda vetenskapligt språk.

Det går därför inte att säga att läget på marknaderna hade varit bättre eller sämre. Det finns heller inget vetenskapligt underlag som kan ge klarhet i om läget hade varit annorlunda med ett oppositionsparti eller en annan politiker vid makten. I västvärlden är det den privata sektorn som driver på den ekonomiska aktiviteten – och företag har förmåga att vara väldigt anpassningsbara och motståndskraftiga. Ibland är det svårt att veta om myndighetsåtgärder stöder eller hindrar ekonomin – även om de är utformade för att hjälpa.

Dessutom finns det få stora regeringar som består av endast ett parti. Även om man kunde reda ut politikens inverkan på ett tydligt sätt vore det oklart vem som borde få äran – eller skulden – för vad som händer med marknaden.

Även om partier och personligheter inte spelar någon avgörande roll för marknaderna, betyder det inte att politiken saknar inverkan. I den industrialiserade världen är det riskerna som är kopplade till lagstiftning som spelar störst roll. Hur stor är sannolikheten att en regering, oavsett parti, driver igenom något som potentiellt sett kan förändra äganderätten, vilket kan avskräcka från risktagande och skada marknaderna?

Eftersom radikal lagstiftning kan öka marknadernas ovillighet att ta risker tror vi att dödlägen – då politikerna oftast är oeniga och oförmögna att stifta nya lagar – i regel är av godo. De minskar sannolikheten för att extrem lagstiftning klubbas igenom.

Ibland kan dödläget bestå i att oppositionspartier hela tiden hindrar regeringens politiska agenda. När en regering har knapp majoritet – eller regerar i minoritet – kan den få svårt att driva igenom större lagändringar. Det kan också uppstå ett dödläge med strider inom partiet eller gräl med andra parter i en koalition. Inom många partier finns en grupp stridbara ledamöter som inte fullt ut följer partiledningens linje.

Koalitioner ingås ofta av partier med lite gemensam ideologi. Detta är också ett recept för att det inte kommer att hända mycket vad lagstiftning beträffar. Somliga anser att dödläget förhindrar nödvändiga reformer, vilket stämmer i vissa länder. Men vår uppfattning är att det är ovanligt med reformer som inte skapar både vinnare och förlorare.

I mer konkurrenskraftiga ekonomier – exempelvis i den industrialiserade världen – finns oftast inget större reformbehov. Låg risk för omvälvande lagstiftning minskar osäkerheten, vilket gynnar aktier. Detta innebär att investerarna slipper detta orosmoment. Den lagstiftning som med nöd och näppe slinker igenom är generellt också en urvattnad version av de ursprungliga förslagen.

När det gäller politik tror vi på att se bortom förutfattade meningar och att se till regeringens troliga inverkan på äganderätt, investeringar och sunt fungerande kapitalmarknader. Det är skillnaden mellan verklighet och förväntningar som får marknader att röra på sig.

Om reformer medför underskattade risker kan aktier få det svårt. Men om den nya politiken får mindre genomslag än väntat, kan lättnaden visa sig gynnsam för aktiemarknaderna. Om effekten likaledes blir gynnsammare än medierapporteringen antyder kan det också vara positivt för aktier.

Avslutningsvis tror vi inte att det är de politiska partierna eller någon enskild politiker som spelar roll. Vi menar att det som spelar störst roll är vad de faktiskt gör – och hur deras agerande motsvarar förväntningarna.

Av: Fisher Investments Norden

Ansvarsfriskrivning:

Hela denna sida är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investment Nordens politiska kommentarer är inte avsedda att ta partipolitisk ställning, och vi tror att förutfattade politiska meningar är ett farligt misstag i samband med investeringar. Vi förordar inga partier, politiker eller ideologier och utvärderar endast den politiska utvecklingen utifrån hur den kan påverka marknaden.

