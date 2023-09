SEB: Oljepriser på runt 100 dollar är det nya normala

Uppgången för oljepriserna har varit betydande. Marknaden ser ett normalt pris runt 60 dollar per fat, men denna uppfattning baseras till stora delar på den senaste tidens erfarenheter på marknaden.

Snittet för Brent under 2015-2019 var 58,5 dollar per fat, men det var en period med kraftigt stigande utbud utanför Opec, till stor del skifferolja. Denna boom går mot sitt slut och ser vi mer brett till de senaste 20 årens nominella pris så ligger det runt 75 dollar per fat, vilket inflationsjusterat i realiteten är 97 dollar.

Saudiarabiens oljeminister, Abdulaziz bin Salman, sade på måndagen att deras produktionsnedskärningar inte handlar om att driva upp priset utan i stället är förebyggande mot den mycket osäkra globala ekonomiska utvecklingen.

I det avseendet har de en poäng. Den amerikanska tvååriga statsobligationen har stigit till 5,06 procent, den högsta nivån sedan 2006, den kinesiska fastighetsmarknaden har det kämpigt och globala PMI har sjunkit sedan mitten av 2021, med många länder nu under 50-nivån.

"En djup oro för den globala ekonomins hälsa och därmed oljeefterfrågan framöver är därför absolut berättigad, och därmed även de förebyggande produktionsnedskärningarna från Saudiarabien. Men att döda den globala ekonomin medan den vacklar med ett oljepris på 110-120 dollar per fat eller högre är naturligtvis inte heller smart", skriver SEB.

Vd:n för Aramco, Amin Nasser, sade att han förväntar sig att den globala oljeefterfrågan når 110 miljoner fat per dag 2030 och att tal om en kortsiktig topp i oljeefterfrågan är driven av "politik, snarare än den beprövade kombinationen av marknader, konkurrenskraftig ekonomi och teknik".

Perioden 2015-2019 var speciell med ett blomstrande utbud utanför OPEC närhelst WTI-priset rörde sig över 45 dollar per fat, men den perioden ligger allt mer bakom oss.

"Även om vi kunde njuta av ganska låga oljepriser under denna period, lämnade det också världen med ett arv: dämpade investeringar för olja och gas (i tidigare fas i produktionen) under dessa år. Sedan kom covid som ledde till ännu en nedgång och vi har nu nära nio år av dämpade investeringar", skriver SEB.

Om Amin Nasser har rätt i sin prognos borde världen öka investeringarna, och det finns bara ett sätt att få det att hända: ett högre oljepris. Om den globala ekonomin hamnar i bakslag eller recession och Opec låter oljepriset sjunka till säg 50 dollar per fat då skulle vi få ytterligare ett par år med dämpade investeringar. Så i Saudiarabiens, och Aramcos, ögon är det ansvarsfullt att se till att oljepriset håller sig uppe på en tillräcklig nivå för att se till att investeringarna håller sig uppe även under en ekonomisk nedgång.

En inflationsjustering förutsätter att den antagna produktionskostnaden faktiskt stiger tillsammans med inflationen. Det som är mer specifikt viktigt är utvecklingen av verkliga produktionskostnader för producenter utanför OPEC och möjligheten att öka sådan produktion. Miljöpolitiken i OECD-länderna är naturligtvis en tydlig begränsande faktor för oljeproduktionstillväxt utanför OPEC och möjligen en mycket viktigare faktor än själva produktionskostnaden.

Talet om att "ta ansvar" innebär samtidigt att om det visar sig att de nuvarande nedskärningarna verkligen har gjort den globala oljemarknaden för stram med ett oljepris som stiger mot 110-120 dollar per fat, så kommer vi med stor sannolikhet att se ökat utbud från Saudiarabien i november och december snarare än de håller fast vid 9,0 miljoner fat per dag.

"Detta begränsar risken för ett fortsatt okontrollerat prisrally till sådana nivåer", skriver SEB.

