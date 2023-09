OPEC höjer prognosen för efterfrågan på olja

Nu väntas årets efterfrågan på olja uppgå till 102,06 miljoner fat per dag, vilket kan jämföras med 102,1 miljoner fat i den föregående prognosen. Nästa år räknar Opec med att efterfrågan blir omkring 104,31 miljoner fat per dag, en uppjustering från 104,25.

I månadsrapporten bedömer oljekartellen att efterfrågan från OECD-länderna ökar med cirka 0,3 miljoner fat per dag mellan 2023 och 2024. Bland länderna utanför OECD väntas efterfrågan öka med runt 2 miljoner fat.

Prognosen för efterfrågan på Opec-ländernas olja, eller “call on Opec”, uppgår till 29,23 miljoner fat per dag. En mindre nedjustering från tidigare 29,30 miljoner fat. För nästa år ligger den uppdaterade prognosen på 30,02 miljoner fat per dag, vilket kan jämföras med den föregående prognosen på 30,09 miljoner fat.

Rensat för Opec-länderna väntas oljeutbudet under 2023 och 2024 att uppgå till 69,39 respektive 68,78 miljoner fat per dag. Tidigare låg prognosen för i år på 67,17 och 68,66 för nästa år.

Opec bedömer vidare att den genomsnittliga råoljeproduktionen, enligt sekundärkällor, bland de 13 medlemsländerna var 27,449 miljoner fat per dag i augusti, upp från 27,336 månaden innan.

Läs mer: Köpvärd oljeaktie mot nytt kursrekord

Läs mer: Analys: Fallna börsstjärnan ska upp 50 procent

Läs mer: Tre välmående bolag att köpa när trenden vänder

Läs mer: Fridell: Investmentbolagen jag aldrig skulle köpa